HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Efektif untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |15:15 WIB
5 Cara Efektif untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi
Olahraga jadi salah satu cara mengurangi risiko kolesterol (Foto: Freepik)
A
A
A

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan komplikasi serius lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara-cara efektif dalam mengelola dan menurunkan tekanan darah.

Menurut Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kutai Barat dengan situs pafikutaibarat.org, penanganan hipertensi secara holistik melalui gaya hidup sehat dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengendalian tekanan darah.

Berikut adalah lima cara yang dapat membantu Anda mengontrol tekanan darah secara alami.

1. Menjaga Pola Makan Sehat

Salah satu cara paling efektif untuk menurunkan tekanan darah adalah dengan menjaga pola makan yang sehat. Fokuslah pada konsumsi makanan kaya serat, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Batasi asupan garam, lemak jenuh, dan gula. Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) yang dirancang khusus untuk menurunkan tekanan darah dapat menjadi panduan yang baik.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
