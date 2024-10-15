8 Spot Kuliner Legendaris Ini Sudah Eksis Sebelum Indonesia Merdeka!

JAKARTA - Indonesia memiliki beragam spot kuliner khas yang terkenal. Namun, tak banyak yang tahu bahwa ada sejumlah tempat makan legendaris yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka yakni pada 17 Agustus 1945.

Menariknya, tempat makan legendaris yang telah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka ini bisa ditemukan di seluruh kota. Di mana hingga kini masih menjadi favorit banyak orang.

Tempat-tempat ini tidak hanya menawarkan rasa otentik, tetapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Dengan mempertahankan resep dan suasana otentik sejak zaman dulu, tempat makan ini berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah arus modernisasi.

Nah, berikut beberapa tempat makan legendaris yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dirangkum dari Instagram Kementerian Pariwisata RI.

1. Braga Permai

Braga Permai, dulunya Maison Bogerijen, telah menyajikan hidangan klasik sejak era kolonial tepatnya pada tahun 1918. Hingga kini, restoran ini tetap menjadi ikon kuliner Bandung dengan nuansa vintage dan menu autentik.

2. Cafe Batavia

Cafe Batavia dulunya merupakan rumah gubernur pada tahun 1805. Seiring berjalannya waktu, pada 1993 bangunan ini diubah menjadi restoran. Dengan nuansa kolonial, restoran ini menyajikan beragam hidangan khas Indonesia dan Eropa.

3. Tiptop Restaurant

Lebih dari sembilan dekade, Tiptop Restaurant telah memanjakan lidah pecinta kuliner Medan sejak 1929. Perjalanan panjangnya bermula dari Tokon Roti Jangkie yang diambil dari nama pemiliknya. Lalu, pada 1934 toko tersebut dipindahkan dan ganti nama menjadi Tip-Top Restaurant.

Titop Restaurant. (Foto: Pesona Indonesia)

4. Warung Mak Beng

Warung Mak Beng, yang berdiri sejak 1941, telah menjadi ikon kuliner di Sanur, Bali. Menu paket ikan segar di sini memang terlihat sederhana, tapi mempunyai rasa yang juara banget pokoknya!