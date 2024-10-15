Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Victoria Secret Runway Kembali Digelar, Hadirkan Gigi Hadid hingga Tyra Banks

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:04 WIB
Victoria Secret Runway Kembali Digelar, Hadirkan Gigi Hadid hingga Tyra Banks
Victoria Secret Fashion Show. (Foto: Instagram)
A
A
A

VICTORIA Secret akan menampilkan kembali peragaan busana mereka pada 15 Oktober waktu setempat. Comeback ini pun mengundang supermodel veteran seperti Behati Prinsloo dan Gigi Hadid, dan juga beberapa pendatang baru seperti Paloma Elsesser dan lain-lain.

Pada bulan Mei sebelumnya, Victoria's Secret mengumumkan kembalinya peragaan busana mereka melalui Instagram, dan antusiasme publik pun meningkat pesat, meskipun acara ini pernah menjadi sorotan kontroversial. Walaupun masih mempertahankan ciri khas dari peragaan sebelumnya, seperti kehadiran supermodel terkenal dan artis global, acara ini juga menghadirkan beberapa perubahan baru. 

Model veteran seperti Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, dan Tyra Banks dipastikan tampil kembali. Sementara pendatang baru seperti Paloma Elsesser dan Grace Elizabeth juga ikut berpartisipasi.

Victoria Secret

Selain itu, beberapa model yang terlihat di casting, termasuk Caitlin Kahaloa dan Charisse Mone, diperkirakan akan menjadi bagian dari generasi baru 'Angels'. Serta musisi papan atas seperti Cher, Lisa (K-Pop), dan pemenang Grammy, Tyla, akan memeriahkan panggung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177267//twice-wSYm_large.jpg
TWICE Cetak Sejarah Tampil di Victoria’s Secret Fashion Show 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177161//gigi_bela_hadid-RwVG_large.jpg
Gigi dan Bella Hadid Kembali di Fashion Show 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3169037//gigi_hadid-HFr1_large.JPG
Gigi Hadid Akui Sempat Audisi Peran Rapunzel untuk Live Action Tangled, tapi Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/12/3163726//kuningan_city_mall_kemerdekaan-Fuz3_large.jpg
Rayakan Kemerdekaan RI di Kuningan City Mall lewat Indonesia Dalam Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158742//gigi_hadid-ohXu_large.jpg
Segera Dinikahi Bradley Cooper, Gigi Hadid: Aku Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3157946//fashion-DugJ_large.jpg
IN2MOTIONFEST 2025, Langkah Indonesia Kuasai Fashion Global
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement