Victoria Secret Runway Kembali Digelar, Hadirkan Gigi Hadid hingga Tyra Banks

VICTORIA Secret akan menampilkan kembali peragaan busana mereka pada 15 Oktober waktu setempat. Comeback ini pun mengundang supermodel veteran seperti Behati Prinsloo dan Gigi Hadid, dan juga beberapa pendatang baru seperti Paloma Elsesser dan lain-lain.

Pada bulan Mei sebelumnya, Victoria's Secret mengumumkan kembalinya peragaan busana mereka melalui Instagram, dan antusiasme publik pun meningkat pesat, meskipun acara ini pernah menjadi sorotan kontroversial. Walaupun masih mempertahankan ciri khas dari peragaan sebelumnya, seperti kehadiran supermodel terkenal dan artis global, acara ini juga menghadirkan beberapa perubahan baru.

Model veteran seperti Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, dan Tyra Banks dipastikan tampil kembali. Sementara pendatang baru seperti Paloma Elsesser dan Grace Elizabeth juga ikut berpartisipasi.

Selain itu, beberapa model yang terlihat di casting, termasuk Caitlin Kahaloa dan Charisse Mone, diperkirakan akan menjadi bagian dari generasi baru 'Angels'. Serta musisi papan atas seperti Cher, Lisa (K-Pop), dan pemenang Grammy, Tyla, akan memeriahkan panggung.