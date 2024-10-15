Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Berhijab di Cuaca Panas, Jangan Sampai Salah Pilih Bahan!

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |12:30 WIB
5 Tips Berhijab di Cuaca Panas, Jangan Sampai Salah Pilih Bahan!
5 Tips Berhijab di Cuaca Panas, Jangan Sampai Salah Pilih Bahan! (Foto: Fabrikasimf/Freepik)
A
A
A

BELAKANGAN ini cuaca panas ekstrem masih terus melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jabodetabek dan sekitarnya.

Cuaca panas seperti saat ini, memang jadi kondisi yang penuh tantangan. Salah satunya bagi perempuan yang berhijab. Saat cuaca panas dan suhu udara disertai kelembapan tinggi, para hijabers bisa merasa sangat kegerahan dan  kurang nyaman.

Maka dari itu penting bagi Anda yang berhijab untuk tahu tips tepat, agar tetap nyaman berhijab di cuaca panas seperti sekarang.

beberapa tips untuk para hijabers agar bisa tetap nyaman dan stylish saat menggunakan hijab di cuaca yang panas, Apa saja sih, pilihannya? Berikut adalah lima jenis hijab yang cocok digunakan untuk cuaca panas, sebagaimana dilansir dari Medium, Selasa (15/10/2024)

1. Hijab katun: Jilbab katun adalah pilihan ideal untuk cuaca panas. Dengan bahan yang ringan dan kemampuan menyerap keringat, jilbab ini memungkinkan sirkulasi udara sehingga kulit dapat bernapas lebih baik dan Anda tetap segar.

2. Hijab jersey: Hijab jersey terkenal karena kenyamanan dan elastisitasnya. Terbuat dari campuran katun dan poliester, jilbab ini memberikan kesejukan dan mampu menyerap keringat. Dengan tampilan yang elegan, hijab jersey sangat cocok untuk cuaca panas dan lembap.

 

