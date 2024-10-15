Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Shopvaganza 2024 Mitra10: Dapatkan Liburan Gratis ke Kanada dan Hadiah Mewah Lainnya

Jack Newa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |21:55 WIB
Shopvaganza 2024 Mitra10: Dapatkan Liburan Gratis ke Kanada dan Hadiah Mewah Lainnya
Mitra10 kembali mengadakan Shopvaganza 2024 dengan hadiah utama liburan ke Kanada. dok. IG Mitra10.
A
A
A

Jakarta - Mitra10, supermarket bahan bangunan dan peralatan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Indonesia, kembali menghadirkan program Shopvaganza 2024. Berbagai hadiah menarik tersedia, seperti mobil, motor, Iphone, hingga liburan gratis ke Kanada lengkap dengan tiket pesawat dan akomodasi. 

Program Shopvaganza 2024 yang berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2024, selalu dinantikan pelanggan setia Mitra10.  

Shopvaganza merupakan program tahunan yang diselenggarakan rutin oleh Mitra10. Program ini merupakan bentuk  apresiasi kepada para pelanggan setianya. Program ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memenangkan hadiah-hadiah spektakuler, melalui undian berdasarkan transaksi yang dilakukan selama periode promosi. 

Perlu dicatat, semakin sering Anda berbelanja selama program Shopvaganza 2024 pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2024, maka semakin terbuka lebar peluang untuk memenangkan hadiah undian.

Setiap tahun, hadiah program ini semakin besar dan menarik. Selain undian, pelanggan juga bisa mendapatkan hadiah spesial berdasarkan jumlah pembelian. Dengan demikian, semakin sering Anda melakukan transaksi belanja di Mitra10, maka akan semakin besar  terbuka peluang untuk mendapatkan hadiah menarik. 

Adapun hadiah yang bisa didapatkan selama periode Shopvaganza 2024, seperti 1 unit mobil listrik BYD ATTO 3, 2 unit motor listrik Polytron Fox R, 10 unit iPhone 15 Pro, 1 gram logam mulia untuk member Mitra10 dengan pembelian minimal Rp60 juta, voucher belanja yang bisa digunakan di seluruh gerai Mitra10 atau melalui Mitra10.com, hingga liburan gratis untuk 12 pemenang liburan ke Kanada. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement