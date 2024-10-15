Shopvaganza 2024 Mitra10: Dapatkan Liburan Gratis ke Kanada dan Hadiah Mewah Lainnya

Jakarta - Mitra10, supermarket bahan bangunan dan peralatan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Indonesia, kembali menghadirkan program Shopvaganza 2024. Berbagai hadiah menarik tersedia, seperti mobil, motor, Iphone, hingga liburan gratis ke Kanada lengkap dengan tiket pesawat dan akomodasi.

Program Shopvaganza 2024 yang berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2024, selalu dinantikan pelanggan setia Mitra10.

Shopvaganza merupakan program tahunan yang diselenggarakan rutin oleh Mitra10. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pelanggan setianya. Program ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memenangkan hadiah-hadiah spektakuler, melalui undian berdasarkan transaksi yang dilakukan selama periode promosi.

Perlu dicatat, semakin sering Anda berbelanja selama program Shopvaganza 2024 pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2024, maka semakin terbuka lebar peluang untuk memenangkan hadiah undian.

Setiap tahun, hadiah program ini semakin besar dan menarik. Selain undian, pelanggan juga bisa mendapatkan hadiah spesial berdasarkan jumlah pembelian. Dengan demikian, semakin sering Anda melakukan transaksi belanja di Mitra10, maka akan semakin besar terbuka peluang untuk mendapatkan hadiah menarik.

Adapun hadiah yang bisa didapatkan selama periode Shopvaganza 2024, seperti 1 unit mobil listrik BYD ATTO 3, 2 unit motor listrik Polytron Fox R, 10 unit iPhone 15 Pro, 1 gram logam mulia untuk member Mitra10 dengan pembelian minimal Rp60 juta, voucher belanja yang bisa digunakan di seluruh gerai Mitra10 atau melalui Mitra10.com, hingga liburan gratis untuk 12 pemenang liburan ke Kanada.