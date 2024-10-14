8 Solusi Mengatasi Anak yang Malas Belajar, Catat Ayah dan Bunda!

MENGHADAPI anak yang ogah-ogahan alias kurang berminat dalam belajar memang menjadi tantangan tersendiri bagi tiap orang tua.

Mengingat, belajar baik itu formal atau pun informal jadi salah satu proses penting dalam fase tumbuh kembang anak. Maka dari itu, idealnya tiap orang tua paham pendekatan yang tepat, untuk bisa membangkitkan semangat dan membantu anak mau semangat belajar.

Apa saja caranya? Dilansir dari Times of India, Senin (14/10/2024) berikut delapan strategi efektif untuk mengatasi anak yang ogah-ogahan belajar.

Bikin Lingkungan Belajar yang Positif: Pastikan anak memiliki ruang khusus yang nyaman untuk belajar dan bebas dari gangguan. Lingkungan yang tertata rapi dengan pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan fokus dan membantu anak lebih disiplin dalam belajar.

Buat Tujuan Kecil yang Bisa Dicapai: Membagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dapat mengurangi rasa kewalahan pada anak. Setiap kali mereka menyelesaikan satu langkah, rasa puas dan percaya diri mereka akan meningkat, sehingga motivasi untuk melanjutkan belajar juga tumbuh.