HOME WOMEN LIFE

5 Potret Romantis Harris Illano, Resmi Lamar Sang Kekasih di Pinggir Pantai hingga Berdansa Mesra

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |20:27 WIB
5 Potret Romantis Harris Illano, Resmi Lamar Sang Kekasih di Pinggir Pantai hingga Berdansa Mesra
5 Potret Romantis Harris Illano, Resmi Lamar Sang Kekasih di Pinggir Pantai hingga Berdansa Mesra (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar bahagia datang dari aktor dan pesinetron Harris Illano Vriza. Pasalnya, ia baru-baru ini resmi melamar sang kekasih, Haviza Devi Anjani.
  
Potret momen manis lamaran tersebut dibagikan langsung oleh Harris melalui postingan di akun Instagramnya baru-baru ini. Dalam postingannya, Harris tampak memberi kejutan sebuah cincin kepada Haviza di pinggir pantai nan eksotis. 
  
Seperti apa momen manis Harris Illano ketika melamar Haviza Devi? berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @harrisvriza.
  
1. Kejutan cincin tunangan

5 Potret Romantis Harris Illano (FotoL Instagram)
5 Potret Romantis Harris Illano, Resmi Lamar Sang Kekasih di Pinggir Pantai hingga Berdansa Mesra

  
Harris tampak memanfaatkan momen romantis ketika dirinya sedang berlibur ke pantai dengan Haviza untuk memberikan kejutan manis. 

Ia tiba-tiba bersimpuh di hadapan sang kekasih dan mengeluarkan kotak berisi cincin emas putih di hadapannya. Ekspresi Haviza lantas langsung terkejut sekaligus terharu.
  
2. Pelukan mesra
 

5 Potret Romantis Harris Illano
5 Potret Romantis Harris Illano, Resmi Lamar Sang Kekasih di Pinggir Pantai hingga Berdansa Mesra

 
Usai memberikan kejutan cincin tunangan, Harris dan Haviza lantas langsung berpelukan mesra. Penampilan keduanya di momen tersebut juga tampak kompak dalam balutan outfit serba putih.

3. Pamer cincin tunangan

5 Potret Romantis Harris Illano
5 Potret Romantis Harris Illano, Resmi Lamar Sang Kekasih di Pinggir Pantai hingga Berdansa Mesra

Di salah satu potret yang dibagikan Harris, Haviza juga tampak langsung sumringah memamerkan cincin berlapis emas putih yang dikenakan Harris di jari tengahnya. Ia tampak mengarahkan tangannya itu ke kamera sambil menatap mesra calon suaminya itu.

 

Halaman:
1 2
      
