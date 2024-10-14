Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Warlok China Malah Antri Minta Tanda Tangan Pemain Timnas Indonesia

Nazwa Allysa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |20:30 WIB
Potret Warlok China Malah Antri Minta Tanda Tangan Pemain Timnas Indonesia
Potret Warlok China Antri Malah Minta Tanda Tangan Pemain Timnas Indonesia (Foto: TikTok @timnasarchivess)
A
A
A

TIMNAS Indonesia tengah memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026 melalui Kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 Grup C Asia dan akan bertanding melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10) pukul 19:00 setempat.

Setelah menyelesaikan pertandingan dengan Bahrain, Timnas Indonesia langsung berangkat ke China dan disambut hangat oleh penggemar Timnas Indonesia yangh tinggal di sana.

Menariknya bukan hanya warga Indonesia yang bermukim di China, tapi warga lokal China juga menunjukkan antusias tinggi terhadap para pemain Timnas Indonesia.

Seperti yang terlihat di video singkat yang diunggah oleh akun TikTok @timnasarchivess. Video yang telah disukai oleh lebih dari 45 ribu pengguna itu menunjukkan sibuknya  Shayne Pattynama sedang dirubung dimintai tanda tangan di jersey  oleh fans lokal China yang menunggunya di hotel.

Tak hanya itu, dalam video juga terlihat seorang remaja pria sedang sibuk merekam kehadiran Shayne  dengan ekspresi begitu terpukau oleh visual tampan dari seorang Shayne.

timnas Indonesia di china (TikTok)

“Antusias warga lokal China kejar pemain Timnas Indonesia untuk foto dan sign,” tulis @timnasarchivess sebagai keterangan video, dikutip Senin (14/10/2024)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178348//alex_pastoor_dan_patrick_kluivert-6eVM_large.jpg
Alex Pastoor Tak Kapok Kerja Sama dengan Patrick Kluivert Usai di Timnas Indonesia, Buka Peluang Setim Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178357//shin_tae_yong-LRQH_large.jpg
Shin Tae-yong Blak-blakan Terbuka Latih Timnas Indonesia Lagi, Siap Tolak Tawaran Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178342//mees_hilgers-2FZN_large.jpg
Pasang Badan untuk Mees Hilgers, Kapten FC Twente: Dia Masih Bagian Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178335//universitas_udayana-GqmF_large.jpg
Viral Timothy Meninggal dan Di-bully, Ini 8 Pernyataan Universitas Udayana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178330//alex_pastoor-IlyG_large.jpg
Alasan Alex Pastoor Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/482/3178277//aman_pulungan-Hr1W_large.jpg
Viral Suplemen Penambah Tinggi Anak dari Korea, Prof Aman Pulungan Angkat Bicara 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement