Potret Warlok China Malah Antri Minta Tanda Tangan Pemain Timnas Indonesia

Potret Warlok China Antri Malah Minta Tanda Tangan Pemain Timnas Indonesia (Foto: TikTok @timnasarchivess)

TIMNAS Indonesia tengah memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026 melalui Kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 Grup C Asia dan akan bertanding melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10) pukul 19:00 setempat.

Setelah menyelesaikan pertandingan dengan Bahrain, Timnas Indonesia langsung berangkat ke China dan disambut hangat oleh penggemar Timnas Indonesia yangh tinggal di sana.

Menariknya bukan hanya warga Indonesia yang bermukim di China, tapi warga lokal China juga menunjukkan antusias tinggi terhadap para pemain Timnas Indonesia.

Seperti yang terlihat di video singkat yang diunggah oleh akun TikTok @timnasarchivess. Video yang telah disukai oleh lebih dari 45 ribu pengguna itu menunjukkan sibuknya Shayne Pattynama sedang dirubung dimintai tanda tangan di jersey oleh fans lokal China yang menunggunya di hotel.

Tak hanya itu, dalam video juga terlihat seorang remaja pria sedang sibuk merekam kehadiran Shayne dengan ekspresi begitu terpukau oleh visual tampan dari seorang Shayne.

“Antusias warga lokal China kejar pemain Timnas Indonesia untuk foto dan sign,” tulis @timnasarchivess sebagai keterangan video, dikutip Senin (14/10/2024)