HOME WOMEN LIFE

Mengulik Asal Usul Bakarbessy, Marga Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks yang Bukan Kaleng-kaleng

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:23 WIB
Mengulik Asal Usul Bakarbessy, Marga Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks yang Bukan Kaleng-kaleng
Mengulik Asal Usul Bakarbessy Marga Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks
A
A
A

Jakarta - Mengulik asal usul Bakarberry, marga pemilik Timnas Indonesia Kevin Diks yang bukan kaleng-kaleng. 

Belum lama ini ketua PSSI, Erick Thohir telah membagikan momen saat makan siang bersama bek F.C Copenhagen, Kevin Diks. Dalam momen tersebut, Erick Thohir mengumumkan Kevin Diks akan segera menjalani proses naturalisasi sehingga bisa memperkuat Timnas Indonesia. 

Pemilihan Kevin Diks untuk memperkuat tim garuda bukanlah tanpa sebab. Atlet kelahiran 6 Oktober 1996 ini ternyata memang memiliki darah keturunan Maluku dari ibundanya, yaitu Natasja Diks Bakarbessy.

Kevin memulai karir sebagai pesepakbola profesional sejak 2014 hingga sekarang. Kini, menjadi salah satu pemain belakangan andalan F.C Copenhagen, Denmark. 

Sementara itu, marga Sang Ibunda Bakarbessy memiliki sejarah dan latar belakang unik dan sering dikaitkan dengan budaya serta tradisi lokal. Marga Bakarbessy terkenal dengan keragaman budaya dan sukunya. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
