5 Potret Cantik Marshanda yang Tampil Memukau di Film Jangan Salahkan Aku Berselingkuh

5 Potret Cantik Marshanda yang Tampil Memukau di Film 'Jangan Salahkan Aku Berselingkuh' (Foto: Instagram)

Marshanda belakangan kian mencuri perhatian. Bukan karena kisah dietnya yang sukses, namun juga karena kesuksesannya berperan dalam film terbarunya yang berjudul 'Jangan Salahkan Aku Berselingkuh'.

Bahkan, film tersebut sukses menjadi topik perbincangan hangat. Peran Marshanda dalam film tersebut juga dinilai tak kalah memukau. Bagaimana tidak, selama ini ia kerap mendapatkan peran nan dramatis saat tampil di layar kaca.

Namun, di film terbarunya yang viral tersebut, Marshanda mendadak menjelma jadi perempuan dewasa yang harus menghadapi lika-liku hubungan percintaan dan pernikahan. Bahkan, di film ini untuk pertama kalinya beradegan dewasa di kategori 21+.

Berikut beberapa potret memesona Marshanda yang belakangan sukses mencuri perhatian di film terbarunya yang berjudul 'Jangan Salahkan Aku Berselingkuh', melansir dari akun Instgramnya @marshanda99.

1. Aura makin menyala