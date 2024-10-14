Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Kevin Diks, Bek yang Ditunggu-tunggu di Timnas Indonesia

Resi Safitri , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:30 WIB
5 Potret Ganteng Kevin Diks, Bek yang Ditunggu-tunggu di Timnas Indonesia
5 Potret Ganteng Kevin Diks (Foto: Instagram @kevindiks2)
KEVIN  Diks, pemain FC Copenhagen kini telah resmi bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Pemain berdarah keturunan Ambon itu resmi diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 12 Oktober 2024.

Dengan pengalaman bermain di klub-klub Eropa dan 17 kali tampil di Liga Champions, Diks diharapkan bisa menambah memperkuat lini belakang Timnas Indonesia dalam proses masuk kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tidak hanya mencuri perhatian dengan skillnya di lapangan, bek berusia 28 tahun ini juga terkenal karena memiliki paras yang tampan. Dengan postur tubuh yang tinggi atletis dan senyuman khas, Kevin Diks menjadi idola baru bagi para penggemar sepak bola di Indonesia.

Mari kita intip lima potret ganteng Kevin Diks sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadinya @kevindiks2, Senin (14/10/2024)

1. Bertemu Ketua Umum PSSI: Dalam foto ini, Kevin Diks, pemain baru Timnas Indonesia, tampak gagah dengan setelan hitam kasual saat berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keduanya tersenyum, menandakan kerja sama yang baru saja dimulai, dengan Diks bersiap memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia.

kevin diks (IG)

2. Lagi santai di restoran: Potret ganteng Kevin tampak santai di restoran. Mengenakan sleveless putih, ia terlihat fokus dikelilingi oleh suasana sore yang tenang. Penampilannya yang kasual namun tetap stylish semakin mempertegas pesona seorang Kevin di luhar lapangan. 

kevin diks (IG)

 

