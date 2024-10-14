Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dikira Saraf Kejepit, Pria Ini Ternyata Idap Kanker Getah Bening Stadium 4

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |17:36 WIB
Dikira Saraf Kejepit, Pria Ini Ternyata Idap Kanker Getah Bening Stadium 4 (Foto: Tiktok)
A
A
A

Viral kisah seorang pria di Jakarta yang berjuang melawan kanker limfofa hodgin atau salah satu jenis kanker getah bening stadium 4 yang dideritanya.

Melalui deretan konten di akun TikToknya, pria yang akrab dipanggil Ias itu kerap membagikan kisahnya selama mengidap kanker tersebut. Termasuk, awal mula bagaimana ia didiagnosa mengidap kanker getah bening stadium 4.

Dalam salah satu kontennya, Ias bercerita, awalnya ia tiba-tiba mengalami gejala sakit punggung yang sangat hebat saat ia sedang melancong ke negara tetangga, tepatnya pada 2016 silam. Namun, ia menganggap kondisi tersebut bukan sesuatu yang serius.

Dikira Saraf Kejepit, Pria Ini Ternyata Idap Kanker Getah Bening Stadium 4 (Foto: Tiktok)

Pasalnya, ia sendiri memang cukup aktif melakukan kegiatan petualangan, bahkan juga rajin olahraga angkat beban. Saat melakukan pemeriksaan ke dokter, Ias pertama kali justru didiagnosa mengalami saraf kejepit. Ia lantas melakukan berbagai cara untuk mengobatinya. Mulai dari berenang, fisioterapi, hingga operasi.

"Di tengah trip gue ke Cambodia dan Vietnam, tiba-tiba punggung gue sakit banget. Gue pikir cuma kecapean aja karena di sana banyak aktivitas adventurous macem gini. Nggak langsung didiagnosis kanker, tapi syaraf kejepit. Mulai dari berenang, fisioterapi, chicopratic, bahkan operasi udah gue lakuin buat syaraf kejepit itu. Pokoknya udah usaha maksimal," ujar Ias, dalam salah satu konten di akun TikToknya, @iaszz4.

Dikira Saraf Kejepit, Pria Ini Ternyata Idap Kanker Getah Bening Stadium 4 (Foto: Tiktok)

Bukannya makin membaik, kondisi Ias justru kian memburuk. Setiap malam ia bahkan kerap demam hingga batuk-batuk. Saat pemeriksaan selanjutnya, dokter baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres di bagian tulang belakang Ias.

Usut punya usut, sumber sakit yang dialaminya selama ini bukan karena saraf kejepit, melainkan kanker yang telah bersarang di sana.

"Eh taunya, yang sakit di tulang belakang gue itu adalah kanker. Gilak banget kan semesta ini," ungkap Ias.

Ironisnya, diagnosis yang menyatakan bahwa ia mengidap kanker getah bening stadium 4 tersebut keluar bertepatan pada hari ulang tahun Ias yang ke-28 tahun. Sedih, kecewa, sekaligus bingung. Perasaan tersebut saat itu campur aduk.

 

