HOME WOMEN LIFE

Perubahan yang Dirasakan Mahalini Usai Menikah, Energi Terkuras Ketika Bertemu Banyak Orang

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |06:49 WIB
Perubahan yang Dirasakan Mahalini Usai Menikah, Energi Terkuras Ketika Bertemu Banyak Orang
Mahalini. (Foto: Podcast Makna Talks)
A
A
A

MAHALINI mengungkap perubahaan dalam hidupnya usai pasang surut kehidupan yang dijalani. Mulai dari saat dirinya ditinggal pergi sang ibunda tercinta untuk selamanya hingga akhirnya menikah dengan Rizky Febian.

Kehidupannya tak lagi sama seperti dulu, tapi Mahalini begitu menikmatinya. Dia bersyukur bisa terus bertahan melewati pasang surut kehidupan sampai saat ini.

"Gue lebih ke nikmatin, karena maksudnya, jujur ya banyak hal perubahan yang gue rasakan setelah enggak ada mama, setelah menikah, setelah semuanya ini terjadi, iya gue bersyukur gue ada di titik hari ini," kata Mahalini dikutip dari YouTube Makna Talks, Minggu (13/10/2024).

Mahalini

Perubahan yang paling dirasakannya adalah kebiasaannya yang kini mudah terkuras energinya ketika bertemu banyak orang. Padahal dulu, Mahalini dikenal sebagai sosok yang ceria, hobi untuk bersolialisasi dengan banyak orang.  

"Tapi ini semua bikin gue berubah, Mahalini yang dulu itu Mahalini yang (ceria), gue bisa ketemu banyak orang, tapi sekarang gue enggak bisa ketemu banyak orang, tanya deh manajer gue atau siapa, gue habis nyanyi istirahat, energi benar-benar habis, sehabis-habisnya," ceritanya.

Ketika temannya mengajak pergi keluar hanya sekedar untuk mencari makan pun, Mahalini terkadang menolaknya karena merasa ingin lebih punya banyak waktu untuk istirahat.

"Sebelum nyanyi, gue istirahat, teman-teman gue kalau ngajak pergi, misalkan gue main di Jogja, sama Tiara. Nah Tiara bilang, 'Lin, cari makan yuk', 'Ti, aku mau istirahat'," tambahnya.

Kebiasaan Mahalini yang berubah ini akhirnya menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya yang mulai merasa Mahalini enggan untuk bergaul.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
