Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Baru Pertama Kali Warnai Rambut? Jangan Lakukan 4 Hal Ini

Nazwa Allysa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |21:30 WIB
Baru Pertama Kali Warnai Rambut? Jangan Lakukan 4 Hal Ini
Baru Pertama Kali Warnai Rambut? Jangan Lakukan 4 Hal Ini (Foto: Freepik)
A
A
A

MEWARNAI rambut merupakan salah satu pilihan menarik untuk melakukan transformasi gaya rambut,  ketika  sedang merasa bosan dengan gaya rambut yang itu-itu saja.

Terkesan gampang, namun sebenarnya  beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika mewarnai rambut, terutama untuk yang baru pertama kali mewarnai rambut.

Dilansir dari Times of India pada Senin, (14/10/2024), berikut empat hal yang tak boleh dilakukan saat baru pertama kali  mewarnai rambut.

1. Jangan Mewarnai saat Rambut Basah: Pastikan untuk mengeringkan rambut sebelum mewarnainya,  karena dengan rambut yang kering jadi bisa melihat bagian-bagian rambut yang masih kurang memiliki warna. Sehingga warna rambut kita menjadi lebih merata.

2. Jangan Gunakan Conditioner: Jangan pakai kondisioner sebelum mengecat rambut, karena bikin rambut menjadi halus dan juga menutup pori-pori rambut. Hal ini kemudian dapat menghalangi proses pewarnaan pada rambut. Apabila tetap ingin menggunakan conditioner, pastikan untuk menggunakannya sehari sebelum mewarnai rambut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162919//rambut-GYze_large.jpg
5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/611/3159134//rambut_rusak-nrDS_large.jpg
Polusi dan Sinar UV Bikin Rambut Kering hingga Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/194/3156733//dian_sastro-7F08_large.jpg
Cerita Dian Sastro Merasa Lebih Cantik dan Percaya Diri dengan Rambut Pendeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/611/3156432//rambut-Sbea_large.jpg
Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/611/3151654//biar_gak_lepek_ini_5_tips_merawat_rambut_di_musim_hujan-HUKL_large.jpg
Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/611/3139345//prosedur_tanam_rambut_di_indonesia_makin_canggih-RVp0_large.jpeg
Teknologi Transplantasi Rambut di Indonesia Makin Canggih, Tak Perlu Lagi Jauh-Jauh ke Turki!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement