Baru Pertama Kali Warnai Rambut? Jangan Lakukan 4 Hal Ini

Baru Pertama Kali Warnai Rambut? Jangan Lakukan 4 Hal Ini (Foto: Freepik)

MEWARNAI rambut merupakan salah satu pilihan menarik untuk melakukan transformasi gaya rambut, ketika sedang merasa bosan dengan gaya rambut yang itu-itu saja.

Terkesan gampang, namun sebenarnya beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika mewarnai rambut, terutama untuk yang baru pertama kali mewarnai rambut.

Dilansir dari Times of India pada Senin, (14/10/2024), berikut empat hal yang tak boleh dilakukan saat baru pertama kali mewarnai rambut.

1. Jangan Mewarnai saat Rambut Basah: Pastikan untuk mengeringkan rambut sebelum mewarnainya, karena dengan rambut yang kering jadi bisa melihat bagian-bagian rambut yang masih kurang memiliki warna. Sehingga warna rambut kita menjadi lebih merata.

2. Jangan Gunakan Conditioner: Jangan pakai kondisioner sebelum mengecat rambut, karena bikin rambut menjadi halus dan juga menutup pori-pori rambut. Hal ini kemudian dapat menghalangi proses pewarnaan pada rambut. Apabila tetap ingin menggunakan conditioner, pastikan untuk menggunakannya sehari sebelum mewarnai rambut.