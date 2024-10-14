Skincare Hacks untuk Mencegah Kulit Berminyak Seharian

Kulit berminyak sering kali menyebabkan makeup cepat luntur atau kulit jadi lengket. Meski kondisi kulit berminyak dipengaruhi oleh hormon, faktor genetik, dan lingkungan, ada beberapa hacks skincare yang bisa membantu mengontrol produksi minyak, sehingga kulit tetap terlihat fresh dan matte sepanjang hari.

Ingin tau skincare hacks apa saja untuk mencegah kulit berminyak? Berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu coba:

1. Cuci Wajah dengan Pembersih Berbahan Lembut

Sering kali, orang dengan kulit berminyak cenderung menggunakan pembersih yang terlalu kuat untuk membersihkan minyak berlebih. Namun, hal ini justru bisa membuat kulit semakin berminyak karena kulit akan memproduksi lebih banyak minyak sebagai respon terhadap hilangnya minyak alami. Gunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser untuk membersihkan minyak, kotoran, dan sisa-sisa makeup yang masih menempel.

2. Gunakan Serum

Aplikasikan Soulyu Intensive Brightening Complex Serum secara rutin untuk membantu mencerahkan kulit, mengurangi noda hitam, dan menyeimbangkan kelembaban. Serum ini ringan di kulit dan membantu menutrisi tanpa membuat kulit terasa berminyak.

3. Jangan Lewatkan Pelembab

Kulit yang kekurangan hidrasi justru akan memproduksi lebih banyak minyak untuk menyeimbangkan kelembapannya. Pilih pelembab yang ringan seperti Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer untuk menjaga kulit tetap terhidrasi tanpa membuatnya semakin berminyak.

4. Gunakan Kertas Minyak (Blotting Paper)

Simpan selalu blotting paper dalam tas kamu! Kertas minyak ini bisa menjadi penyelamat di saat-saat wajah mulai terlihat berminyak. Gunakan kertas minyak untuk menyerap kelebihan minyak di area T-zone tanpa harus mengganggu makeup yang sudah kamu aplikasikan.