HOME WOMEN BEAUTY

3 Skincare Hacks Anti-Penuaan yang Wajib Kamu Coba

Senin, 14 Oktober 2024 |13:40 WIB
3 Skincare Hacks Anti-Penuaan yang Wajib Kamu Coba
3 Skincare Hacks Anti-Penuaan yang Wajib Kamu Coba (Foto: Soulyu)
A
A
A

Menjaga kulit agar tetap awet muda dan bebas dari tanda-tanda penuaan memang menjadi prioritas bagi banyak perempuan. Selain menjaga pola hidup sehat, kamu juga bisa melakukan beberapa hacks skincare yang efektif untuk meminimalkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus, kerutan, dan kulit yang kehilangan elastisitasnya. 

Berikut adalah 3 skincare hacks anti-penuaan yang wajib kamu coba:

1. Selalu Gunakan Sunscreen, Bahkan Saat di Dalam Ruangan

Sinar UV merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini pada kulit. Meski kamu tidak berada di bawah sinar matahari langsung, sinar UV bisa tetap menembus jendela dan mempengaruhi kulitmu. Oleh karena itu, pastikan kamu menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 setiap hari, bahkan saat berada di dalam ruangan. 

2. Gunakan Serum Yang Mencegah Kerusakan Kulit Akibat Sinar UV

