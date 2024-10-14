Mayang Kini Lebih Glow Up Bikin Pangling, Warganet: Kuncinya Harus Punya Uang!

JAKARTA - Adik almarhumah Vanessa Angel, Mayang Lucyana belakangan sukses mencuri perhatian netizen. Bukan karena sisi kontroversionalnya, namun karena penampilan cantiknya yang kini banyak membuat warganet pangling.

Pasalnya, pada awal kemunculannya di industri hiburan Tanah Air, penampilan Mayang tampak berbeda dengan saat ini. Dulu, Mayang tampil dengan hijab dan kacamatanya. Wajahnya juga cenderung lebih kusam.

Namun, usai terjun ke dunia hiburan Tanah Air dan viral karena sejumlah sisi kontroversialnya dengan sang ayah, Dody Sudrajat, penampilan Mayang berubah drastis. Apalagi, setelah ia memutuskan untuk melakukan operasi plastik di bagian hidung beberapa waktu lalu.

Penampilan Mayang saat ini juga disebut-sebut lebih glowing dari sebelumnya. Salah satunya, dalam potret terbaru yang ia bagikan di akun Instagramnya.

Dalam potret tersebut, perempuan berusia 21 tahun ini tampil cantik bak gadis Bali dengan kebaya putih dan gaya rambut cepol. Penampilan cantik Mayang lantas banjir pujian dari warganet. Tidak terkecuali netizen di X. Banyak yang menyebut, ia semakin glow up.

Tidak sedikit yang juga jadi termotivasi untuk bisa memiliki perubahan penampilan menjadi glow up seperti Mayang. “Eh mayang kok makin cakep bjir??? sampe pangling kek drastis bgt glow up nya, liat muka dia yg dulu bikin gue jadi termotivasi buat perawatan ke klinik,” ujar akun X @tanyakanrl.

Cuitan akun tersebut lantas diamini oleh beberapa akun X lainnya. Banyak yang sependapat, pada dasarnya, siapapun bisa menjadi cantik asalkan ada niat, konsisten, dan juga yang terpenting adalah punya uang.