Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gejala dan Penyebab Stroke, Berkaca Penyakit yang Dialami Mat Solar

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:00 WIB
Gejala dan Penyebab Stroke, Berkaca Penyakit yang Dialami Mat Solar
Gejala dan penyebab stroke seperti yang dialami Mat Solar. (Foto: Ist)
A
A
A

GEJALA dan penyebab stroke menjadi perhatian penting, berkaca dari penyakit yang diidap aktor senior Mat Solar. Stroke sendiri merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. 

Ini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan penyakit ini, yang membutuhkan perawatan intensif dan dukungan penuh dari orang-orang terdekat.

Berdasarkan Cleveland Clinic, Senin (14/10/2024), stroke dapat disebabkan oleh dua hal utama: 

  1. Stroke iskemik, yang terjadi akibat penyumbatan arteri menuju otak,
  2. Stroke hemoragik, yang terjadi karena pembuluh darah pecah dan menyebabkan perdarahan di otak.

Kedua jenis stroke ini memiliki gejala yang mirip, termasuk kelemahan atau mati rasa di satu sisi tubuh, kesulitan bicara, kehilangan keseimbangan, dan gangguan penglihatan. Selain itu, faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan merokok juga bisa memicu terjadinya stroke.

Gejala dan Penyebab Stroke

Gejala dan penyebab stroke seperti yang dialami Mat Solar. (Foto: Ist)
Gejala dan penyebab stroke seperti yang dialami Mat Solar. (Foto: Ist)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement