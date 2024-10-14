Gejala dan Penyebab Stroke, Berkaca Penyakit yang Dialami Mat Solar

GEJALA dan penyebab stroke menjadi perhatian penting, berkaca dari penyakit yang diidap aktor senior Mat Solar. Stroke sendiri merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah.

Ini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan penyakit ini, yang membutuhkan perawatan intensif dan dukungan penuh dari orang-orang terdekat.

Berdasarkan Cleveland Clinic, Senin (14/10/2024), stroke dapat disebabkan oleh dua hal utama:

Stroke iskemik, yang terjadi akibat penyumbatan arteri menuju otak, Stroke hemoragik, yang terjadi karena pembuluh darah pecah dan menyebabkan perdarahan di otak.

Kedua jenis stroke ini memiliki gejala yang mirip, termasuk kelemahan atau mati rasa di satu sisi tubuh, kesulitan bicara, kehilangan keseimbangan, dan gangguan penglihatan. Selain itu, faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan merokok juga bisa memicu terjadinya stroke.

Gejala dan Penyebab Stroke