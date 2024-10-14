Konsumsi Minuman Manis Berisiko Tingkatkan PCOS, Ini Penjelasannya

MINUMAN manis begitu disukai banyak orang dan semakin mudah ditemukan. Meski lezat dan nikmat, minuman tersebut tinggi akan kandungan gula dan berisiko buruk pada kesehatan tubuh.

Baru-baru ini, seorang netizen di media sosial TikTok mengungkap bahaya dan risiko dari mengonsumsi gula tambahan dari minuman manis. Bukan hanya berisiko diabetes hingga obesitas, tapi ancaman terkena polycystic ovarian syndeome (PCOS) hingga masalah datang bulan.

Hal itu diungkap oleh akun TikTok, @vikahere. Dia mengatakan bahaya dari sering mengonsumsi minuman manis yang bisa meningkatkan risiko PCOS atau masalah kesuburan pada wanita.

“Ini adalah minuman yang bikin mens lo jadi mampet atau PCOS. The only one ialah minuman yang ada tambahan gula. Kalau kalian meminum minuman manis itu lah yang bisa memicu PCOS,” tutur pemilik akun tersebut, dikutip Senin (14/10/2024).

Netizen ini mengatakan mengonsumsi gula tentu tak masalah asalkan masih dalam batas wajar. Namun, gula yang biasa dikonsumsi biasanya sudah terkandung pada asupan sehari-hari seperti nasi putih hingga buah-buahan. Untuk itu, mengonsumsi minuman manis hanya akan menambah banyak asupan gula pada tubuh.

Konsumsi minuman manis berisiko tingkatkan PCOS. (Foto: Freepik)

Beberapa minuman manis tersebut tentu sering ditemukan seperti minuman dalam kemasan yakni teh, kopi, hingga soda yang dijual di pasaran. Bahkan, minuman berserat yang kerap dikonsumsi untuk melancarkan pencernaan juga perlu diperhatikan mengingat adanya gula tambahan di dalamnya.

“Tanpa kalian sadari minuman fiber dan sebagainya yang ada tambahan gulanya itu juga bikin PCOS itu kambuh,” katanya.

Untuk itu, ada baiknya mengganti minuman manis tersebut dengan mengonsumsi air putih lebih banyak dan rutin. Bila terbiasa mengonsumsi minuman berkafein, Anda bisa membuatnya tanpa gula sehingga menghindari risiko masalah kesehatan.