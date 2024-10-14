Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Tips Minum Kopi Khusus Penderita GERD!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |05:00 WIB
3 Tips Minum Kopi Khusus Penderita GERD!
Tips minum kopi khusus penderita GERD. (Foto: Freepik)
A
A
A

TREN minum kopi hitam atau americano ramai dilakukan saat diet. Americano diketahui bisa membantu proses penurunan berat badan dan cocok untuk program diet.

Namun, banyak masyarakat khawatir dengan kondisi GERD yang dialami. Kopi yang mengandung kafein diyakini bisa memicu GERD sehingga sering dihindari para penderitanya.

Melansir Mayo Clinic, Senin (14/10/2024), penyakit refluks gastroesofageal atau GERD adalah kondisi di mana asam lambung berulang kali mengalir kembali ke dalam saluran yang menghubungkan mulut dan lambung, yang disebut esofagus. Aliran balik ini dikenal sebagai refluks asam, dan dapat mengiritasi lapisan esofagus.

Dalam sebuah wawancara untuk jurnal Gastroenterology & HepatologyTrusted Source, Lauren B. Gerson, seorang profesor madya di Universitas Stanford, membahas dampak perubahan gaya hidup terhadap GERD dan mencatat bahwa tidak ada penelitian yang menentukan dampak menghindari kafein terhadap penyakit tersebut.

Tips minum kopi khusus penderita GERD. (Foto: Freepik)
Tips minum kopi khusus penderita GERD. (Foto: Freepik)

Namun, Gerson menyarankan agar penderita GERD mencoba mengidentifikasi dan menghilangkan makanan serta minuman yang memicu gejala. Untuk itu, penderita GERD tetap perlu memerhatikan asupan kafein mereka bila hendak menikmati kopi hitam. 

Lantas, bagaimana tips meminum kopi untuk para penderita GERD? Berikut tipsnya sebagaimana dilansir Very Well Health. 

1. Pilih Kopi Sangrai yang Gelap

Sebuah studi 2014 menunjukkan bahwa kopi sangrai gelap mengandung keseimbangan bahan kimia yang menghasilkan lebih sedikit asam lambung daripada sangrai sedang. Sangrai gelap memiliki jumlah senyawa kimia yang disebut NMP yang lebih tinggi. Dia juga memiliki jumlah dua senyawa lain yang lebih rendah yang dikenal sebagai C5HT dan asam klorogenat (CGA).

 

Telusuri berita women lainnya
