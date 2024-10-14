Makanan Manis Jadi Tren Masa Kini, Berikut 5 Tips Mencegah Obesitas

OBESITAS merupakan salah satu kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh pola hidup tak sehat dan konsumsi makanan tinggi gula.

Saat ini, variasi makanan dan tren dessert yang manis dan menggugah selera jadi santapan para netizen. Mereka berlomba-lomba mencicipi lezatnya beragam kue hingga minuman manis yang menggiurkan. Padahal, bila tidak dikontrol, hal tersebut dapat membawa dampak buruk untuk kesehatan termasuk resiko obesitas.

Melansir MayoClinic, Senin (14/10/2024), obesitas adalah penyakit kompleks yang melibatkan terlalu banyak lemak tubuh. Ini adalah masalah medis yang berdampak pada banyak penyakit dan masalah kesehatan lainnya termasuk jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, penyakit hati, sleep apnea hingga kanker tertentu.

Oleh sebab itu obesitas tak boleh disepelekan. Sebelum terjadi, ada baiknya Anda melakukan pencegahan agar tak mengalami kelebihan berat badan karena beresiko menyebabkan komplikasi penyakit.

Lantas bagaimana cara mengatasinya? Berikut tips mencegah terjadinya obesitas sebagaimana dilansir Very Well Health. Yuk disimak!

Tips mencegah terjadinya obesitas. (Foto: Freepik)

1. Makan Lebih Banyak Buah dan Sayuran

Pertama adalah mengutamakan makan buah dan sayuran. Mengonsumsi makanan yang kaya buah-buahan dan sayur-sayuran menurunkan risiko obesitas. Buah dan sayur mengandung berbagai nutrisi bermanfaat dan berhubungan dengan rendahnya risiko diabetes dan resistensi insulin.

Buah dan sayur juga tinggi serat, yang membuat Anda merasa kenyang dengan lebih sedikit kalori dan memastikan sistem pencernaan Anda tetap teratur.

2. Hindari Makanan Olahan

Makanan olahan seperti roti putih dan banyak makanan ringan dalam kemasan, merupakan sumber kalori kosong yang cenderung bertambah dengan cepat. Sebuah studi pada 2019 menemukan bahwa orang-orang yang ditawari pola makan olahan mengonsumsi lebih banyak kalori dan menambah berat badan mereka Sedangkan mereka yang lebih sedikit mengonsumsi makanan olahan justru dapat menurunkan berat badan.

Buat Anda yang suka ngemil, ada beberapa alternatif pilihan cemilan yang lebih sehat seperti kacang almond, kacang mete, kenari, dan pistachio tanpa garam, buncis panggang hingga yogurt.