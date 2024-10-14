Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Cara Sehat Minum Kopi, Salah Satunya Jangan Ngopi di Atas Jam 3 Sore!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |09:18 WIB
7 Cara Sehat Minum Kopi, Salah Satunya Jangan <i>Ngopi</i> di Atas Jam 3 Sore!
Kopi. (Foto: indiatv)
A
A
A

KOPI merupakan minuman yang populer dan digemari banyak orang dari hampir semua kalangan, tidak terkecuali bagi kita pekerja kantoran.  Selain rasanya yang nikmat, kopi juga dapat membangun semangat Ketika akan memulai kegiatan di pagi hari. 

Namun, karena terbatasnya waktu untuk membuat atau menikmati kopi di sela-sela kesibukan aktivitas kantor, dengan alasan kepraktisan, kita lebih sering mengkonsumsi kopi yang dikemas secara sachetan atau kopi instant.

Sudah banyak yang mengetahui bahwa kopi instant atau kopi sachet bukan terbuat dari biji kopi pilihan yang terbaik, bahkan terdapat campuran bahan-bahan lain di dalamnya baik itu yang alami maupun bahan kimia. 

Bahan campuran tersebutlah kadang yang memicu berbagai keluhan tidak enak yang ada pada tubuh, misal kembung atau mual karena asam lambung. 

Jhon bagikan cara menyeduh kopi yang baik. (Foto: Okezone/ Leonardus Selwyn)

Nah, karena itu penting bagi kamu untuk mengetahui beberapa tips atau cara menikmati kopi yang lebih sehat berikut ini, dikutip dari berbagai sumber. 

1.Pakai pemanis alami

Sebagian orang yang tidak terbiasa minum kopi, tentu tidak kuat dengan rasa pahit dari biji kopi. 

Dibandingkan menggunakan gula pasir atau pemanis buatan, sebaiknya pilihlah pemanis atau perasa alami seperti bubuk cokelat pekat (dark chocolate), atau ekstrak vanilla. 

Tak cuma sehat, tentu rasa kopi kamu akan semakin "kaya" dan nikmat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Sehat Tren Ngopi Tips Sehat Kopi
