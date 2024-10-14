Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Positif

MNC Media , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |16:00 WIB
Pentingnya Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Positif
Pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, para pimpinan perusahaan harus memberikan perhatian kepada staf maupun bawahannya. Hal ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif.

“Kita harus memberikan penghargaan meskipun kecil gitu kan. Misalnya memberikan like di media sosial. Saat ada yang ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Kalau dia bekerja dengan baik, kita ucapkan terima kasih,” katanya saat membuka Pekan Raya Sehat Jiwa, di Jakarta, Minggu 13 Oktober 2024

Pekan Raya Sehat Jiwa merupakan puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) 2024, yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Tahun ini, HKJS mengangkat tema 'Saatnya Prioritaskan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja'.

Sekjen Kunta mengatakan, penghargaan kecil semacam itu terkadang luput untuk dilakukan. Padahal, tindakan itu sangat penting untuk menjaga kinerja dan kesehatan mental para pekerja di tempat kerja.

“Kadang kita hanya menuntut, tapi kalau mereka bekerja baik, kita tidak menunjukkan ekspresi bahwa kita telah dibantu mereka,” ucapnya.

Pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. (Foto: Freepik)
Pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. (Foto: Freepik)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144233/4_metode_pengobatan_atasi_gangguan_kesehatan_mental-PSuN_large.jpg
4 Metode Pengobatan Atasi Gangguan Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144200/8_mitos_dan_fakta_seputar_masalah_kesehatan_mental_jangan_salah_kaprah_ya_mom-oVGb_large.jpg
8 Mitos dan Fakta Seputar Masalah Kesehatan Mental, Jangan Salah Kaprah Ya Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144189/mom_kenali_7_jenis_gangguan_kesehatan_mental_ini_jangan_mendiagnosa_sendiri_ya-mhjD_large.jpg
Mom, Kenali 7 Jenis Gangguan Kesehatan Mental Ini! Jangan Mendiagnosa Sendiri Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144171/kenali_tanda_tanda_masalah_kesehatan_mental_bingung_hingga_mengisolasi_diri-Auay_large.jpg
Kenali Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Mental, Bingung hingga Mengisolasi Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3144101/apa_itu_kesehatan_mental_yuks_simak_penjelasannya-dUqp_large.jpg
Apa itu Kesehatan Mental? Yuk Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/481/3142054/sosok_kate_middleton_dalam_perjuangan_sang_adik_hadapi_kesehatan_mental-frmU_large.jpg
Sosok Kate Middleton dalam Perjuangan sang Adik Hadapi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement