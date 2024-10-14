Pentingnya Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Positif

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, para pimpinan perusahaan harus memberikan perhatian kepada staf maupun bawahannya. Hal ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif.

“Kita harus memberikan penghargaan meskipun kecil gitu kan. Misalnya memberikan like di media sosial. Saat ada yang ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Kalau dia bekerja dengan baik, kita ucapkan terima kasih,” katanya saat membuka Pekan Raya Sehat Jiwa, di Jakarta, Minggu 13 Oktober 2024

Pekan Raya Sehat Jiwa merupakan puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) 2024, yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Tahun ini, HKJS mengangkat tema 'Saatnya Prioritaskan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja'.

Sekjen Kunta mengatakan, penghargaan kecil semacam itu terkadang luput untuk dilakukan. Padahal, tindakan itu sangat penting untuk menjaga kinerja dan kesehatan mental para pekerja di tempat kerja.

“Kadang kita hanya menuntut, tapi kalau mereka bekerja baik, kita tidak menunjukkan ekspresi bahwa kita telah dibantu mereka,” ucapnya.