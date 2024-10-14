Resep Gimbab Abon, Menu Simple untuk Bekal Sekolah Anak

JAKARTA - Menyiapkan bekal sekolah anak penting dilakukan agar buah hati bisa mendapat menu asupan yang pas dan bernutrisi. Untuk itu, selalu sajikan menu dengan komposisi yang seimbang agar anak semakin aktif di sekolah.

Gak perlu ribet, Anda bisa membuat menu bekal anak yang lezat, sehat dan simple dengan menggunakan abon sapi. Cobalah untuk mengolahnya menjadi gimbab abon.

Gimbab sendiri merupakan salah satu makanan khas Korea yang lezat. Ini merupakan nasi yang digulung bersama rumput laut dan berisi sayur serta protein.

Penasaran baagimana resep gimbab ambon, yang cocok untuk bekal sekolah anak? Simak resepny dari Instagram, @devinahermawan, Minggu (13/10/2024).

Bahan nasi gimbab:

120 gr beras

50 gr beras ketan

280 ml air

2 sdt minyak wijen

½ sdt garam

Bahan telur gulung: