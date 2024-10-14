Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Gimbab Abon, Menu Simple untuk Bekal Sekolah Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:14 WIB
Resep Gimbab Abon, Menu <i>Simple</i> untuk Bekal Sekolah Anak
Gimbab. (Foto: IG @devinahermawan)
A
A
A

JAKARTA - Menyiapkan bekal sekolah anak penting dilakukan agar buah hati bisa mendapat menu asupan yang pas dan bernutrisi. Untuk itu, selalu sajikan menu dengan komposisi yang seimbang agar anak semakin aktif di sekolah.

Gak perlu ribet, Anda bisa membuat menu bekal anak yang lezat, sehat dan simple dengan menggunakan abon sapi. Cobalah untuk mengolahnya menjadi gimbab abon.

Gimbab sendiri merupakan salah satu makanan khas Korea yang lezat. Ini merupakan nasi yang digulung bersama rumput laut dan berisi sayur serta protein.

Penasaran baagimana resep gimbab ambon, yang cocok untuk bekal sekolah anak? Simak resepny dari Instagram, @devinahermawan, Minggu (13/10/2024).

Bahan nasi gimbab:

  • 120 gr beras
  • 50 gr beras ketan
  • 280 ml air
  • 2 sdt minyak wijen
  • ½ sdt garam

Bahan telur gulung:

  • 25 gr wortel
  • 25 gr zucchini
  • 20 gr bayam, rebus dan peras airnya
  • 4 butir telur
  • 1/3 sdt garam
  • ½ sdt kaldu ayam
  • ½ sdm gula
  • 1/8 sdt merica
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176850//amanda_manopo-ke3T_large.jpg
MBG ala Amanda Manopo, Menu Bekal Kenny dari Udang Petai hingga Tumis Daging Brokoli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176797//kenny-lpoc_large.jpg
Kenny Austin Pamer Bekal MBG Buatan Amanda Manopo, Tak Lagi Ada Petai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/629/3161967//bekal_air-floJ_large.jpg
Viral! Ibu Beri Bekal Air Pakai Plastik karena Botolnya Sudah Hilang 10 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/298/3160742//bekal-VwaU_large.jpg
Ide Bekal Simpel Hari Ini: Resep Gimbab Abon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510//diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/298/3159055//dumpling-sIYp_large.jpg
Ide Bekal Sekolah, Resep Dumpling Ayam yang Disukai Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement