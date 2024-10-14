Ternyata Anak Tak Boleh Sering Minum Teh Loh, Ini Alasannya

ES teh memang menjadi salah satu minuman favorit anak-anak, apalagi saat ini sangat banyak es teh dalam kemasan dijual di pinggir jalan. Memang, mengonsumsi teh secara rutin memberikan dampak positif bagi tubuh kita.

Tapi, tidak demikian dengan anak-anak, bukannya baik minum teh malah menghambat tumbuh kembang anak. Dokter Spesialis Anak dari Universitas Indonesia Ria Yoanita Sp.A menyarankan para orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan teh kepada anaknya, karena dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Ria mengatakan, sebaiknya orang tua memperhatikan waktu dan jumlah teh serta memastikan anak tidak minum teh terlalu banyak. Menurutnya, anak seringkali tidak mau makan setelah minum teh karena merasa kenyang, padahal teh tidak mengandung zat gizi makro yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.

"Teh tidak mengandung makronutrien, seperti karbohidrat, protein dan lemak, serta sangat sedikit mineral. Hal ini dapat merugikan anak-anak yang membutuhkan nutrisi yang baik untuk tumbuh dan berkembang,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

"Teh pun mengganggu penyerapan zat besi, dan anak-anak dapat mengalami anemia defisiensi besi, yang menyebabkan kesulitan menaikkan berat badan dan harapan hidup yang pendek jika tidak ditangani sejak dini," tambah dia.

Ria mengatakan, teh memiliki mengandung kafein, teobromin, dan teofilin yang merupakan stimulan yang dapat membuat anak lebih aktif dan mengantuk. Selain itu, teh bersifat diuretik, sehingga jika anak banyak minum teh, ia akan lebih banyak buang air kecil.

Dia pun menyarankan agar tidak menambahkan bubble tea pada anak karena mengandung banyak gula. Minuman yang tinggi gula meningkatkan risiko obesitas.

(Martin Bagya Kertiyasa)