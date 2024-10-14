Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ternyata Anak Tak Boleh Sering Minum Teh Loh, Ini Alasannya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |11:40 WIB
Ternyata Anak Tak Boleh Sering Minum Teh Loh, Ini Alasannya
Bahaya Minum Teh untuk Anak. (Foto: Freepik)
A
A
A

ES teh memang menjadi salah satu minuman favorit anak-anak, apalagi saat ini sangat banyak es teh dalam kemasan dijual di pinggir jalan. Memang, mengonsumsi teh secara rutin memberikan dampak positif bagi tubuh kita.

Tapi, tidak demikian dengan anak-anak, bukannya baik minum teh malah menghambat tumbuh kembang anak. Dokter Spesialis Anak dari Universitas Indonesia Ria Yoanita Sp.A menyarankan para orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan teh kepada anaknya, karena dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Ria mengatakan, sebaiknya orang tua memperhatikan waktu dan jumlah teh serta memastikan anak tidak minum teh terlalu banyak. Menurutnya, anak seringkali tidak mau makan setelah minum teh karena merasa kenyang, padahal teh tidak mengandung zat gizi makro yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.

"Teh tidak mengandung makronutrien, seperti karbohidrat, protein dan lemak, serta sangat sedikit mineral. Hal ini dapat merugikan anak-anak yang membutuhkan nutrisi yang baik untuk tumbuh dan berkembang,” kata dia seperti dilansir dari Antara. 

"Teh pun mengganggu penyerapan zat besi, dan anak-anak dapat mengalami anemia defisiensi besi, yang menyebabkan kesulitan menaikkan berat badan dan harapan hidup yang pendek jika tidak ditangani sejak dini," tambah dia.

Ria mengatakan, teh memiliki mengandung kafein, teobromin, dan teofilin yang merupakan stimulan yang dapat membuat anak lebih aktif dan mengantuk. Selain itu, teh bersifat diuretik, sehingga jika anak banyak minum teh, ia akan lebih banyak buang air kecil. 

Dia pun menyarankan agar tidak menambahkan bubble tea pada anak karena mengandung banyak gula. Minuman yang tinggi gula meningkatkan risiko obesitas.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Es Teh Teh Manis Teh Es teh manis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/298/2899199/resep-es-teh-lemon-ala-cafe-minuman-yang-dicari-saat-panas-terik-usu68f0Pwy.jpg
Resep Es Teh Lemon ala Cafe, Minuman yang Dicari saat Panas Terik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/22/298/2652263/senang-minum-teh-manis-anda-16-lebih-mudah-terkena-diabetes-loh-cvzYoHnfci.jpg
Senang Minum Teh Manis? Anda 16% Lebih Mudah Terkena Diabetes Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/13/298/2393985/4-es-teh-herbal-ini-cocok-untuk-buka-puasa-beri-efek-dinginkan-tubuh-68numrbI9H.jpg
4 Es Teh Herbal Ini Cocok untuk Buka Puasa, Beri Efek Dinginkan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/06/298/2289456/resep-lengkap-es-teh-leci-dijamin-segarkan-tenggorokan-drPUYnGqJf.jpg
Resep Lengkap Es Teh Leci, Dijamin Segarkan Tenggorokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/27/481/2284512/5-penyakit-yang-mengintai-saat-anda-terlalu-banyak-minum-es-teh-9HQk0QXeeO.jpg
5 Penyakit yang Mengintai saat Anda Terlalu Banyak Minum Es Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/24/298/2283191/3-resep-es-teh-manis-dengan-buah-buahan-segar-yuk-buat-sendiri-JY8xapsIrR.jpg
3 Resep Es Teh Manis dengan Buah-buahan Segar, Yuk Buat Sendiri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement