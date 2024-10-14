Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Crumble Cheesecake yang Mudah, Cocok Jadi Teman Minum Americano

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |12:16 WIB
Resep Crumble Cheesecake yang Mudah, Cocok Jadi Teman Minum Americano
Crumble Cheesecake. (Foto: IG @luvitaho)
A
A
A

JAKARTA - Kopi hitam atau americano ramai di media sosial usai disebut cocok untuk menurunkan berat badan. Mengonsumsi hitam ini diyakini bisa membantu membakar lemak dan tepat untuk program diet Anda.

Nikmatnya kopi hitam alias americano ini juga disukai lidah orang Indonesia. Sebelum viral bisa jadi asupan diet, kopi ini jadi minuman yang nikmat bila disantap bersama kue dan camilan.

Jangan bingung, ada beberapa jenis camilan lezat yang bisa jadi teman minum americano yakni cumble cheesscake. Kue lembut yang nikmat ini sangat cocok dinikmati bersama kopi hitam ini karena lezat dan cara membuatnya yang mudah.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut resepny dari Instagram, @luvitaho, Minggu (13/10/2024).

Bahan-bahan:

  • 110 gr biskuit, haluskan
  • 40 gr mentega tawar
  • 70 gr mentega tawar, dingin
  • 40 gr gula halus
  • 15 gr brown sugar
  • 110 gr tepung protein sedang
  • 1/8 sdt garam
  • 1/2 sdt vanilla

Cheesecake:

  • 365 cream cheese
  • 2 cubit garam
  • 1/2 sdt vanilla
  • 100 gr gula (castor)
  • Parutan 1 lemon
  • 2 butir telur
  • 2 sdm maizena
  • 155 gr whipping cream
  • 2 sdm lemon juice
 

