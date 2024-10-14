Resep Crumble Cheesecake yang Mudah, Cocok Jadi Teman Minum Americano

JAKARTA - Kopi hitam atau americano ramai di media sosial usai disebut cocok untuk menurunkan berat badan. Mengonsumsi hitam ini diyakini bisa membantu membakar lemak dan tepat untuk program diet Anda.

Nikmatnya kopi hitam alias americano ini juga disukai lidah orang Indonesia. Sebelum viral bisa jadi asupan diet, kopi ini jadi minuman yang nikmat bila disantap bersama kue dan camilan.

Jangan bingung, ada beberapa jenis camilan lezat yang bisa jadi teman minum americano yakni cumble cheesscake. Kue lembut yang nikmat ini sangat cocok dinikmati bersama kopi hitam ini karena lezat dan cara membuatnya yang mudah.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut resepny dari Instagram, @luvitaho, Minggu (13/10/2024).

Bahan-bahan:

110 gr biskuit, haluskan

40 gr mentega tawar

70 gr mentega tawar, dingin

40 gr gula halus

15 gr brown sugar

110 gr tepung protein sedang

1/8 sdt garam

1/2 sdt vanilla

Cheesecake: