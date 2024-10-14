Ikuti Shopvaganza Mitra10 2024: Liburan Gratis ke Kanada dan Hadiah Mobil Listrik Menanti!

JAKARTA - Berburu undian berhadiah memang menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, jika hadiah yang ditawarkannya begitu fantastis seperti Shopvaganza dari Mitra10. Anda bisa membawa pulang hadiah impian hanya dengan berbelanja!

Shopvaganza 2024 merupakan program undian berhadiah yang telah digelar setiap tahunnya oleh supermarket bahan bangunan terlengkap dan terkemuka di Indonesia, Mitra10. Shopvaganza 2024 berlangsung pada periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2024.

Tahun ini Mitra10 juga menyiapkan hadiah yang berbeda dan spektakuler dari sebelumnya, khusus untuk para pelanggan setia. Deretan hadiahnya berupa 1 unit mobil listrik BYD ATTO 3, 2 unit motor listrik Polytron Fox R, dan 10 unit iPhone 15 Pro. Selain hadiah yang diundi, para pelanggan setia juga bisa langsung mendapatkan logam mulia 1 gram dengan berbelanja minimal Rp60 juta.

(Foto: dok Mitra10)

Kemudian tersedia 12 tiket liburan gratis ke Kanada untuk para top spender. Keindahan Kanada yang bisa Anda nikmati secara gratis! Sangat menyenangkan bukan?

Oleh karenanya, raih banyak kesempatan untuk menang dengan mengumpulkan e-coupon yang terdapat dalam struk selama periode berlangsung. sekarang menjadi waktu yang tepat untuk berbelanja keperluan bahan bangunan dan perlengkapan rumah.

Agar e-coupon yang terkumpul semakin banyak, Anda bisa berbelanja produk dari brand-brand pendukung Shopvaganza 2024. Dengan begitu, tak hanya mendapatkan barang berkualitas dan terpercaya, tapi juga bisa meraih banyak kesempatan untuk menang.

Brand pendukung terbagi menjadi empat kategori, silver, gold, platinum, dan titanium. Adapun brand pendukungnya adalah Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, LG, Oxone, Modena, Toto, dan masih banyak lainnya.