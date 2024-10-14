Shopvaganza Mitra10 2024: Hujan Hadiah Spektakuler dan Liburan Gratis ke Kanada!

Menangkan liburan ke Kanada dan hadiah spektakuler lainnya dengan mengikuti undian program Shopvaganza Mitra10 (Foto: Mitra10)

Jakarta- Kabar bahagia untuk kamu yang sedang merencanakan membangun rumah impian, sekarang adalah waktu yang paling pas untuk memulai berbelanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah di Mitra10.

Mitra 10, supermarket bahan bangunan terlengkap dan terkemuka di Indonesia dengan bangga kembali hadirkan program Shopvaganza 2024. Program tahunan yang paling ditunggu-tunggu pelanggan setia ini, berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2024.

Sebagai bentuk komitmen dan apresiasi, Mitra10 meluncurkan program Shopvaganza untuk pelanggan-pelanggan setianya. Program ini lebih besar dan lebih menarik dibandingkan tahun sebelumnya, Shopvaganza tahun ini hadir dengan berbagai hadiah spektakuler dan fantastis yang dapat dimenangkan melalui sistem undian dan berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan selama periode promosi.

Mitra10 siap mewujudkan impian liburan gratis ke Kanada lewat Shopvaganza 2024. Sebanyak 12 pemenang beruntung yang berbelanja di Mitra10 berkesempatan menikmati keindahan Kanada dengan paket lengkap yang mencakup akomodasi, transportasi, dan berbagai pengalaman menarik di sana.

Hadiah Fantastis Lainnya Menanti Kamu

Berbagai hadiah spektakuler telah disiapkan untuk pelanggan setia Mitra10 melalui program Shopvaganza 2024

Selain kesempatan memenangkan liburan gratis ke Kanada, ada juga hadiah lainnya yang tak kalah menarik, seperti:

* 1 unit mobil listrik BYD ATTO 3.