Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Shopvaganza Mitra10 2024: Hujan Hadiah Spektakuler dan Liburan Gratis ke Kanada!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |21:30 WIB
Shopvaganza Mitra10 2024: Hujan Hadiah Spektakuler dan Liburan Gratis ke Kanada!
Menangkan liburan ke Kanada dan hadiah spektakuler lainnya dengan mengikuti undian program Shopvaganza Mitra10 (Foto: Mitra10)
A
A
A

Jakarta- Kabar bahagia untuk kamu yang sedang merencanakan membangun rumah  impian, sekarang adalah waktu yang paling pas untuk memulai berbelanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah di Mitra10.

Mitra 10, supermarket bahan bangunan terlengkap dan terkemuka di Indonesia dengan bangga kembali hadirkan program Shopvaganza 2024. Program tahunan yang paling ditunggu-tunggu pelanggan setia ini, berlangsung mulai 1 Oktober  hingga 31 Desember 2024.

Sebagai bentuk komitmen dan apresiasi, Mitra10  meluncurkan program  Shopvaganza untuk pelanggan-pelanggan setianya. Program ini lebih besar dan lebih menarik dibandingkan tahun sebelumnya, Shopvaganza tahun ini hadir dengan berbagai hadiah spektakuler dan fantastis yang dapat dimenangkan melalui sistem undian dan berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan selama periode promosi.

Mitra10 siap mewujudkan impian liburan gratis ke Kanada lewat Shopvaganza 2024. Sebanyak 12 pemenang beruntung yang berbelanja di Mitra10 berkesempatan menikmati keindahan Kanada dengan paket lengkap yang mencakup akomodasi, transportasi, dan berbagai pengalaman menarik di sana.

Hadiah Fantastis Lainnya Menanti Kamu

Berbagai hadiah spektakuler telah disiapkan untuk pelanggan setia Mitra10 melalui program Shopvaganza 2024

Selain kesempatan memenangkan liburan gratis ke Kanada, ada juga hadiah lainnya yang tak kalah menarik, seperti:

* 1 unit mobil listrik BYD ATTO 3.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement