Jadi Pilihan Masyarakat Indonesia, Ternyata Ini Keunggulan Pembayaran Cashless Pakai QRIS

Jakarta,Okezone- Perkembangan teknologi tak bisa dipungkiri semakin berkembang pesat seperti metode pembayaran digital kini semakin praktis dan beragam. Mulai dari internet banking, mobile banking, virtual account, e-wallet, hingga QRIS, semuanya telah meningkatkan kenyamanan proses transaksi masyarakat di Indonesia.

Dihadapkan pada situasi yang kini serba cepat, masyarakat kini seolah tak terpisahkan dengan metode pembayaran QRIS yang memudahkan mereka bertransaksi hanya dengan cara scan atau memindai kode QR saja melalui smartphone, tanpa harus menyiapkan uang tunai alias cashless.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi pun jauh lebih cepat, masyarakat Indonesia pengguna QRIS tak perlu lagi merogoh kantong, mengeluarkan dompet, menyiapkan uang tunai, atau bahkan memasukkan nomor rekening secara manual, karena semua itu bisa dilakukan secara praktis dan otomatis berkat QRIS.

Tren penggunaan QRIS di Indonesia tak hanya berkat kecepatan dan kepraktisan penggunaannya, namun juga berkat promo yang kerap ditawarkan berbagai platform keuangan digital. Promo seperti potongan harga, cashback, hingga bonus lainnya menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kenyamanan QRIS sebagai metode pembayaran digital yang kekinian.

Tapi sebelumnya, apa itu QRIS? Jadi, QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sejak 17 Agustus 2019.

Saat ini, masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran dengan QRIS di seluruh aplikasi dari penyedia sistem pembayaran manapun. Kemudahan dalam melakukan transaksi ini lah yang menjadi