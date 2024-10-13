5 Potret Rahasia P Diddy dan Artis Hollywood yang Bocor ke Publik

SEDERET selebritis Hollywood menjadi incaran warganet usai namanya diduga terlibat dalam kasus mencengangjan rapper sekaligus produser musik, Sean Diddy Combs alias P Diddy. P Diddy menggemparkan publik usai ditangkap dalam tuduhan kekerasan hingga perdagangan seksual.

Salah satu dugaan di mana P Diddy melangsungkan kejahatannya ialah dalam acara White Party yang kerap ia gelar. Dalam pesta tersebut, sejumlah bintang Hollywood baik musisi maupun aktor turut hadir di acara itu.

Hal ini terbukti dari terungkapnya sejumlah foto-foto P Diddy bersama seleb Hollywood ini. Usut punya usut, foto tersebut tersebar dan kini menjadi petunjuk netizen untuk mengetahui siapa saja seleb yang ikut terseret kasus produser musik Amerika Serikat ini.

Lantas, seperti apa potret P Diddy dengan para selebritis Hollywood ini? Berikut informasinya melansir berbagai sumber, Jumat (11/10/2024).

Leonardo di Caprio



Pertama ada Leonardo di Caprio. Usai kasus P Diddy dan White Party-nya viral di media sosial, nama Leonardo di Caprio ikut terseret lantaran diduga hadir dalam pesta tersebut.

Hal itu terungkap dari foto jadul Leo yang terlihat asyik berkumpul bersama P Diddy dan rekan-rekan selebritis lainnya. Leo yang masih terlihat muda itu mengenakan pakaian putih dan terlihat duduk sembari minum. Foto tersebut viral dan kini menjadi bulan-bulanan netizen.

Beyonce



Selanjutnya ada Beyonce. Penyanyi top Hollywood ini juga jadi seleb yang ikut terseret kasus P Diddy. Tak hanya itu, fotonya bersama P Diddy juga tersebar diduga saat dirinya hadir di White Party.

Nampak Beyonce dan P Diddy berpose bersama dan kompak mengenakan busana putih. Foto tersebut nampaknya di ambil di awal tahun 2000-an mengingat keduanya masih terlihat muda.

Will Smith



Selanjutnya ada Will Smith. Foto aktor ternama Amerika Serikat ini juga tersebar saat ia berpose bersama P Diddy. Dari foto yanh beredar, suami Jada Smith ini terlihat hadir di pesta kontroversi milik P Diddy tersebut.

Bahkan, Will nampak berada di depan seorang wanita yang terlentang di atas meja. Nampak pula ada sosok P Diddy dalam foto tersebut.