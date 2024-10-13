4 Potret Pernikahan Keenan Pearce dan Tasha Serena, Usung Intimate Wedding

Kabar bahagia datang dari selebritis, Keenan Pearce. Kakak artis cantik, Pevita Pearce ini resmi menikah dengan sang kekasih, Tasha Serena.

Kabar bahagia ini terungkap dari unggahan Tasha di Instagram-nya, @tashserena. Nampak wanita cantik ini membagikan momen bahagianya saat resmi bersanding dengan Keenan Pearce.

Dalam postingan itu, terlihat keduanya begitu bahagia melangsungkan akad nikah yang khidmat. Nampak Keenan dan Tasha juga mengusung pernikahan intimate wedding yang dihadiri para kerabat dan keluarga dekat.

Penasaran, seperti apa potret elegannya pernikahan Keenan Pearce dan Tasha Serena yang intim dan khidmat? Yuk intip potretnya dari Instagram, @tashserena, Minggu (13/10/2024).

1. Pamer Buku Nikah

Pernikahan Keenan Pearce dan Tasha Serena (Foto: Instagram)

Pertama ada momen bahagia Keenan dan Tasha saat keduanya memamerkan buku nikah mereka. Momen ini berlangsung setelah prosesi akad nikah yang khidmat dan penuh kehangatan. Nampak Keenan dan Tasha tak ragu menunjukan bukti sahnya pernikahan mereka dan menjadi awal menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Senyum Bahagia Terpancar

Pernikahan Keenan Pearce dan Tasha Serena (Foto: Instagram)

Senyum bahagia begitu terpancar di wajah Keenan Pearce dan Tasha. Keduanya terlihat bahagia dan berseri di momen pernikahan mereka. Keduanya juga begitu berseri-seri saat menunjukan buku nikah keduanya sebagai tanda cinta mereka.