Rubik Cube Terkecil di Dunia Ini Dijual Seharga Rp82 Juta!

RUBIK cube, mainan berbentuk kubus yang terdiri dari 6 warna berbeda dan hadir dengan berbagai ukuran 3x3 hingga 16x16, jadi salah satu mainan favorit banyak orang. Baik anak kecil, remaja, atau pun orang dewasa.

Mainan ini dapat meningkatkan koordinasi dan refleks otak, tangan, dan mata. Namun, tak jarang banyak orang hanya menjadikannya sebagai koleksi. Banyak kolektor rubik menyimpan berbagai macam rubik dengan bentuk dan ukuran yang beragam.

Nah, baru-baru ini perusahaan mainan Jepang, MegaHouse, membuat gebrakan dengan menciptakan rubik kubus terkecil di dunia. Rubik ini memiliki ukuran hanya 0,19 inci per sisinya dan berat hanya 0,33 gram, dikutip dari Oddity Central, Minggu (13/10/2024)

Mainan rubik kubus terkecil di dunia ini, sengaja dibuat dan dirilis seiring dengan perayaan ulang tahun ke-50 rubik kubus asli, yang diciptakan oleh pemahat asal Hungaria, Erno Rubik.

Foto: Youtube MegaHouse

MegaHouse sendiri disebutkan sebetulnya sudah berencana membuat rubik’s cube terkecil di dunia sejak empat lalu namun baru mulai dilaksanakan pada tahun 2022.

Membuat rubik kubus berukuran 0.19 inch dengan sisi yang dapat berputar adalah tantangan besar. Maka dari itu, perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan perusahaan pemotongan presisi, untuk memastikan setiap bagian kecilnya, dapat bekerja sebagaimana mestinya.

"Rubik kubus 5 milimeter ini adalah hasil dari kombinasi mesin, alat pemotong, dan hasrat para pemain," kata Kiyokazu Saito, presiden Iriso Precision.