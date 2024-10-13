Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY
Rambut Cepat Tumbuh Sehat, Yuk Coba Keramas dengan Air Cengkih!

Rambut Cepat Tumbuh Sehat, Yuk Coba Keramas dengan Air Cengkih!

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:00 WIB
Rambut Cepat Tumbuh Sehat, Yuk Coba Keramas dengan Air Cengkih!
Rambut Cepat Tumbuh Sehat, Yuk Coba Keramas dengan Air Cengkih! (Foto: Freepik)
A
A
A

CENGKIH bisa dibilang merupakan salah satu rempah-rempah yang mungkin belum terlalu familiar, dimanfaatkan untuk kecantikan.

Awalnya, cengkih digunakan sebagai obat tradisional di China, dan kemudian menjadi bagian dari pengobatan Ayurveda, sistem kesehatan kuno di India.

Cengkih sendiri kaya akan antioksidan serta memiliki sifat antimikroba dan antijamur. Selain sebagai penyegar atau bahan masakan, cengkih dikenal bermanfaat untuk kesehatan kulit kepala, mengurangi peradangan, dan menutrisi folikel rambut.

Selain mengendalikan peradangan pada kulit kepala, cengkih juga membantu mempercepat pertumbuhan rambut loh!  Hal ini penting karena peradangan kronis dapat mengganggu siklus pertumbuhan rambut dan berhubungan dengan masalah seperti kerontokan rambut, ketombe, atau psoriasis kulit kepala.

Cengkih juga membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan gatal pada kulit kepala yang disebabkan oleh peradangan. Bunga kecil ini berperan dalam mencegah kerontokan rambut dan uban prematur, serta meningkatkan kekuatan dan ketebalan rambut.

Selain itu, cengkih melindungi dari stres oksidatif dengan memperlancar sirkulasi darah, yang mendukung pertumbuhan rambut dan mengaktifkan folikel rambut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/194/3175814//kak_seto-GUd8_large.jpg
Pertanyaan Rambut Kak Seto Asli atau Palsu, Akhirnya Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170943//rambut-yiDO_large.jpg
3 Tips Atasi Rambut Kering dan Rontok Ala Salon di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/611/3168754//ketombe-XIKu_large.jpg
Lawan Ketombe! 5 Langkah Rambut Bersih dan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/611/3167700//keramas-MyZd_large.png
Agar Rambut Sehat, Yuk Cek Waktu Terbaik untuk Keramas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166051//rambut-TixK_large.jpg
5 Tips Anti-Rontok: Rambut Sehat, Percaya Diri Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162919//rambut-GYze_large.jpg
5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement