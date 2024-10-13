Rambut Cepat Tumbuh Sehat, Yuk Coba Keramas dengan Air Cengkih!

CENGKIH bisa dibilang merupakan salah satu rempah-rempah yang mungkin belum terlalu familiar, dimanfaatkan untuk kecantikan.

Awalnya, cengkih digunakan sebagai obat tradisional di China, dan kemudian menjadi bagian dari pengobatan Ayurveda, sistem kesehatan kuno di India.

Cengkih sendiri kaya akan antioksidan serta memiliki sifat antimikroba dan antijamur. Selain sebagai penyegar atau bahan masakan, cengkih dikenal bermanfaat untuk kesehatan kulit kepala, mengurangi peradangan, dan menutrisi folikel rambut.

Selain mengendalikan peradangan pada kulit kepala, cengkih juga membantu mempercepat pertumbuhan rambut loh! Hal ini penting karena peradangan kronis dapat mengganggu siklus pertumbuhan rambut dan berhubungan dengan masalah seperti kerontokan rambut, ketombe, atau psoriasis kulit kepala.

Cengkih juga membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan gatal pada kulit kepala yang disebabkan oleh peradangan. Bunga kecil ini berperan dalam mencegah kerontokan rambut dan uban prematur, serta meningkatkan kekuatan dan ketebalan rambut.

Selain itu, cengkih melindungi dari stres oksidatif dengan memperlancar sirkulasi darah, yang mendukung pertumbuhan rambut dan mengaktifkan folikel rambut.