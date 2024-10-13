Manfaat Konsumsi Kopi Hitam Tanpa Gula, Ampuh Turunkan Berat Badan?

BELUM lama ini viral di media sosial seorang netizen yang mengatakan kopi americano atau kopi hitam tanpa gula cocok untuk pelaku diet. Hal itu disampaikan oleh pemilik akun TikTok @nindyaptrri.

"Yang lagi diet gak usah lagi minum slimming-slimmingan, lo cukup minum americano sehari sekali atau dua kali sehari. Itu benar-benar bikin berat badan lo turun,” katanya.

Wanita tersebut mengungkapkan semenjak minum kopi hitam tanpa gula nafsu makannya berkurang sehingga sangat mempengaruhi proses dietnya.

"Gue kenapa baru tau hacks ini, dan gue lagi belajar banget baut suka americano dengan gue yang anti kopi. Tiba-tiba gue terinspirasi pengen minum americano setiap hari," katanya.

Lantas apakah benar kopi hitam tanpa gula ampuh turunkan berat badan?

Manfaat konsumsi kopi hitam tanpa gula. (Foto: Okezone/ Leonardus Selwyn)

Dilansir dari Healthline, Minggu (13/10/2024) kopi sendiri mengandung kafein jenis zat psikoaktif. Kafein juga biasanya terdapat dalam suplemen pembakar lemak. Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan pembakaran lemak sebanyak 29 persen pada orang kurus, sementara peningkatannya hanya sekitar 10 persen pada individu yang mengalami obesitas.

Efeknya juga tampak menurun seiring bertambahnya usia dan lebih cepat terlihat pada seseorang yang usianya lebih muda. Dalam jangka pendek, kafein dapat meningkatkan laju metabolisme dan meningkatkan pembakaran lemak, tetapi setelah beberapa saat orang menjadi toleran terhadap efeknya dan berhenti bekerja.