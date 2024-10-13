Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bisakah HIV/AIDS Disembuhkan dengan Obat Tradisional? Ini Penjelasan Ahli

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |05:00 WIB
Bisakah HIV/AIDS Disembuhkan dengan Obat Tradisional? Ini Penjelasan Ahli
HIV/AIDS disembuhkan dengan obat tradisional? (Foto: Freepik)
INDONESIA terkenal dengan resep pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun tiap generasi. Bahkan di tengah berkembangnya obat-obat modern, masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan obat tradisional untuk mengatasi permasalahan kesehatan sehari-hari.

Tak hanya penyakit ringan, tidak sedikit dari mereka yang memilih mengatasi penyakit berat hingga kronis menggunakan obat tradisional. Salah satunya dalah penyakit HIV/AIDS. 

Lantas apakah HIV/AIDS bisa diatasi dengan obat tradisional?

Hematologi-Onkologi Prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD menegaskan penyakit HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan dengan obat tradisional. Salah satu obat yang harus dikonsumsi oleh pasien HIV/AIDS adalah antiretroviral (ARV). 

HIV dan AIDS dapat disembuhkan dengan obat tradisional? (Foto: Freepik)
HIV dan AIDS dapat disembuhkan dengan obat tradisional? (Foto: Freepik)

“Tanpa mengonsumsi ARV, semua orang yang terinfeksi HIV, lambat atau cepat akan memburuk kesehatannya dan meninggal ujar Prof Zubairi seperti dikutip dari akun X @profesorzubairi, Minggu (13/10/2024). 

ARV sendiri merupakan terapi yang dianjurkan oleh dokter. Terapi ini terdiri dari kombinasi obat antiviral untuk infeksi HIV. Pengobatan dengan obat ARV dianjurkan untuk semua orang dengan HIV/AIDS (ODHA), terlepas dari seberapa lama terinfeksi atau seberapa sehatnya kondisinya.

“Artinya manfaat ARV jelas sekali, dapat menyelamatkan nyawa, memperbaiki kualitas hidup, namun memang ada efek sampingnya, yang bisa diobati dan bisa diantisipasi,” katanya.

 

