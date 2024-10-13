Daftar Riwayat Penyakit Nobuyo Oyama Semasa Hidup, Salah Satunya Kanker Rektal

PENGISI suara karakter Doraemon, Nobuyo Oyama memiliki beberapa riwayat penyakit sebelum meninggal dunia di usia 90 tahun. Sebelumnya, kabar duka ini mengejutkan banyak orang, termasuk fans Doraemon. Menurut informasi The Japan News, Nobuyo Oyama mengembuskan napas terakhir pada 29 September 2024.

Namun, informasi kematiannya ini baru tersebar ke publik pada hari Jumat 11 Oktber 2024. Lantas, riwayat penyakit apa saja yang pernah diderita Nobuyo Oyama semasa hidupnya? Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (13/10/2024), Yuk disimak!

1. Kanker Rektal

Pada 2001, Oyama pernah didiagnosis menderita kanker rektal. Karena penyakitnya itu, dia saat itu harus pensiun dari semua perannya, termasuk Doraemon. Kanker rektal atau kanker rektum adalah jenis kanker yang tumbuh di rektum, yaitu saluran yang menjadi ujung dari usus besar.

Rektum berada di ujung usus besar dan berakhir di saluran pendek yang menuju anus. Kanker pada rektum atau usus besar sering kali disebut juga dengan kanker kolorektal. Kanker rektum termasuk dalam kanker yang paling umum terjadi, bahkan menempati urutan ketiga sebagai kanker yang paling banyak terjadi pada pria maupun wanita.

Riwayat penyakit Nobuyo Oyama pengisi suara Doraemon. (Foto: X)

Sama halnya dengan kasus kanker lainnya, terdapat dugaan bahwa kondisi ini dipicu oleh sel di dalam rektum yang bermutasi dan tumbuh secara tak terkendali. Akibatnya, sel sehat yang seharusnya mati dan sel abnormal yang menumpuk akan membentuk tumor yang berpotensi menjadi kanker.

2. Alzheimer

Pada 2010, Oyama kembali eksis sebagai pengisi suara. Saat itu ia mulai mengerjakan perannya di Monokuma dalam serial video game populer Danganronpa. Karier Oyama juga sangat luas. Dia bahkan sempat tampil sebagai aktor dan penyanyi serta bekerja sebagai penulis skenario dan penulis esai.