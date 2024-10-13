Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Daftar Riwayat Penyakit Nobuyo Oyama Semasa Hidup, Salah Satunya Kanker Rektal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |00:51 WIB
Daftar Riwayat Penyakit Nobuyo Oyama Semasa Hidup, Salah Satunya Kanker Rektal
Riwayat penyakit Nobuyo Oyama pengisi suara Doraemon. (Foto: X)
A
A
A

PENGISI suara karakter Doraemon, Nobuyo Oyama memiliki beberapa riwayat penyakit sebelum meninggal dunia di usia 90 tahun. Sebelumnya, kabar duka ini mengejutkan banyak orang, termasuk fans Doraemon. Menurut informasi The Japan News, Nobuyo Oyama mengembuskan napas terakhir pada 29 September 2024. 

Namun, informasi kematiannya ini baru tersebar ke publik pada hari Jumat 11 Oktber 2024. Lantas, riwayat penyakit apa saja yang pernah diderita Nobuyo Oyama semasa hidupnya? Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (13/10/2024), Yuk disimak!

1. Kanker Rektal 

Pada 2001, Oyama pernah didiagnosis menderita kanker rektal. Karena penyakitnya itu, dia saat itu harus pensiun dari semua perannya, termasuk Doraemon. Kanker rektal atau kanker rektum adalah jenis kanker yang tumbuh di rektum, yaitu saluran yang menjadi ujung dari usus besar. 

Rektum berada di ujung usus besar dan berakhir di saluran pendek yang menuju anus. Kanker pada rektum atau usus besar sering kali disebut juga dengan kanker kolorektal. Kanker rektum termasuk dalam kanker yang paling umum terjadi, bahkan menempati urutan ketiga sebagai kanker yang paling banyak terjadi pada pria maupun wanita.

Riwayat penyakit Nobuyo Oyama pengisi suara Doraemon. (Foto: X)
Riwayat penyakit Nobuyo Oyama pengisi suara Doraemon. (Foto: X)

Sama halnya dengan kasus kanker lainnya, terdapat dugaan bahwa kondisi ini dipicu oleh sel di dalam rektum yang bermutasi dan tumbuh secara tak terkendali. Akibatnya, sel sehat yang seharusnya mati dan sel abnormal yang menumpuk akan membentuk tumor yang berpotensi menjadi kanker.

2. Alzheimer

Pada 2010, Oyama kembali eksis sebagai pengisi suara. Saat itu ia mulai mengerjakan perannya di Monokuma dalam serial video game populer Danganronpa. Karier Oyama juga sangat luas. Dia bahkan sempat tampil sebagai aktor dan penyanyi serta bekerja sebagai penulis skenario dan penulis esai. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement