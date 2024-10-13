Cara Mudah Menjaga Berat Badan Ideal dengan Pola Makan Seimbang

Okezone-Menjaga berat badan ideal bukanlah hal yang mudah, terutama dengan gaya hidup modern yang sering kali dipenuhi dengan makanan cepat saji dan aktivitas fisik yang minim. Namun, memiliki berat badan ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan dan mencegah berbagai penyakit, seperti obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Salah satu kunci utama untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal adalah dengan menerapkan pola makan seimbang.

Menurut ahli di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Tual di situs pafitual.org, pola makan seimbang adalah kunci penting dalam menjaga berat badan ideal karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh tanpa menambah kalori berlebih.

Apa Itu Pola Makan Seimbang?

Pola makan seimbang adalah pola makan yang mencakup semua nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat. Pola makan ini memastikan bahwa tubuh mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi optimal, termasuk metabolisme yang efisien untuk menjaga berat badan.

Langkah-Langkah Menjaga Berat Badan Ideal dengan Pola Makan Seimbang