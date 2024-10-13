Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Mudah Menjaga Berat Badan Ideal dengan Pola Makan Seimbang

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |22:22 WIB
Cara Mudah Menjaga Berat Badan Ideal dengan Pola Makan Seimbang
Ilustrasi pola hidup sehat (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Okezone-Menjaga berat badan ideal bukanlah hal yang mudah, terutama dengan gaya hidup modern yang sering kali dipenuhi dengan makanan cepat saji dan aktivitas fisik yang minim. Namun, memiliki berat badan ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan dan mencegah berbagai penyakit, seperti obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Salah satu kunci utama untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal adalah dengan menerapkan pola makan seimbang.

Menurut ahli di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Tual di situs pafitual.org, pola makan seimbang adalah kunci penting dalam menjaga berat badan ideal karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh tanpa menambah kalori berlebih.

Apa Itu Pola Makan Seimbang?

Pola makan seimbang adalah pola makan yang mencakup semua nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat. Pola makan ini memastikan bahwa tubuh mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi optimal, termasuk metabolisme yang efisien untuk menjaga berat badan.

Langkah-Langkah Menjaga Berat Badan Ideal dengan Pola Makan Seimbang

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/2/3177983//alfamart_run-NJfr_large.jpeg
Catat Rekor MURI! Goodie Bag 40 Kg Alfamart Run Diboyong dari Senayan ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3177892//ilustrasi_berkendara_di_jakarta-DfBL_large.jpeg
Menggembirakan, Warga Jakarta Kini Lebih Mudah Dapat Keringanan Pajak Kendaraan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177853//counterpain_medicated_plaster_taisho-DBps_large.jpg
Counterpain Medicated Plaster, Varian Koyo yang Ditunggu-tunggu Resmi Meluncur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/25/3177819//menteri_kebudayaan_fadli_zon-71ud_large.jpeg
Resmikan Museum Situs Gua Harimau, Menbud Lestarikan Koleksi Arkeologi Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177765//umkm_binaan_bri_findmeera-bH0S_large.jpeg
UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement