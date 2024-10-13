Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menghindari Cedera Saat Berolahraga

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |22:01 WIB
Cara Menghindari Cedera Saat Berolahraga
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Okezone-Olahraga merupakan aktivitas penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Melakukan olahraga secara teratur dapat meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan ideal, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Namun, olahraga yang dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa persiapan yang tepat dapat menyebabkan cedera. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menghindari cedera agar manfaat olahraga bisa dirasakan secara maksimal.

Menurut ahli di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Natuna di situs pafinatuna.org, cedera saat berolahraga dapat dicegah dengan beberapa langkah pencegahan sederhana, seperti pemanasan sebelum latihan dan memperhatikan postur tubuh selama berolahraga. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk meningkatkan performa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya ketegangan otot dan sendi.

1. Lakukan Pemanasan dengan Benar

Salah satu penyebab utama cedera saat berolahraga adalah kurangnya pemanasan. Pemanasan membantu mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik yang lebih berat. Mulailah dengan gerakan ringan, seperti jogging atau stretching dinamis selama 5-10 menit. Pemanasan meningkatkan aliran darah ke otot, membuatnya lebih fleksibel dan siap untuk bergerak.

2. Gunakan Perlengkapan yang Tepat

Perlengkapan yang tidak sesuai atau berkualitas rendah juga dapat menyebabkan cedera. Pastikan Anda menggunakan sepatu olahraga yang cocok untuk jenis olahraga yang dilakukan. Misalnya, sepatu lari harus memiliki bantalan yang cukup untuk mengurangi tekanan pada kaki, sedangkan sepatu basket memerlukan dukungan pergelangan kaki yang kuat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3177892//ilustrasi_berkendara_di_jakarta-DfBL_large.jpeg
Menggembirakan, Warga Jakarta Kini Lebih Mudah Dapat Keringanan Pajak Kendaraan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177853//counterpain_medicated_plaster_taisho-DBps_large.jpg
Counterpain Medicated Plaster, Varian Koyo yang Ditunggu-tunggu Resmi Meluncur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/25/3177819//menteri_kebudayaan_fadli_zon-71ud_large.jpeg
Resmikan Museum Situs Gua Harimau, Menbud Lestarikan Koleksi Arkeologi Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177765//umkm_binaan_bri_findmeera-bH0S_large.jpeg
UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177729//dki_jakarta-X7BQ_large.jpg
BPHTB Jadi Lebih Ringan, Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Kepgub 840 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/298/3177681//promo_shopeefood_deals_tasya_farasya_idealis_mendrofa-wnJO_large.jpg
Tips Makan Enak Yoshinoya Cuma Rp100 Pakai ShopeeFood Deals, Ini Caranya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement