Cara Menghindari Cedera Saat Berolahraga

Okezone-Olahraga merupakan aktivitas penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Melakukan olahraga secara teratur dapat meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan ideal, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Namun, olahraga yang dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa persiapan yang tepat dapat menyebabkan cedera. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menghindari cedera agar manfaat olahraga bisa dirasakan secara maksimal.

Menurut ahli di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Natuna di situs pafinatuna.org, cedera saat berolahraga dapat dicegah dengan beberapa langkah pencegahan sederhana, seperti pemanasan sebelum latihan dan memperhatikan postur tubuh selama berolahraga. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk meningkatkan performa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya ketegangan otot dan sendi.

1. Lakukan Pemanasan dengan Benar

Salah satu penyebab utama cedera saat berolahraga adalah kurangnya pemanasan. Pemanasan membantu mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik yang lebih berat. Mulailah dengan gerakan ringan, seperti jogging atau stretching dinamis selama 5-10 menit. Pemanasan meningkatkan aliran darah ke otot, membuatnya lebih fleksibel dan siap untuk bergerak.

2. Gunakan Perlengkapan yang Tepat

Perlengkapan yang tidak sesuai atau berkualitas rendah juga dapat menyebabkan cedera. Pastikan Anda menggunakan sepatu olahraga yang cocok untuk jenis olahraga yang dilakukan. Misalnya, sepatu lari harus memiliki bantalan yang cukup untuk mengurangi tekanan pada kaki, sedangkan sepatu basket memerlukan dukungan pergelangan kaki yang kuat.