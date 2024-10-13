Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |21:51 WIB
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
Ilustrasi jaga kesehatan dari polusi udara. (Foto: dok freepik/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Polusi udara merupakan salah satu ancaman kesehatan yang semakin serius di berbagai wilayah, terutama di daerah perkotaan yang padat dengan aktivitas industri dan kendaraan bermotor.

Kualitas udara yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan hingga penyakit kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari dampak buruk polusi udara.

Menurut ahli di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Bekasi, seperti yang diungkapkan di situs pafibekasi.org, paparan polusi udara yang berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan dari polusi udara perlu menjadi perhatian utama.

Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dari paparan polusi udara:

1. Menggunakan Masker Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Salah satu langkah paling sederhana namun efektif adalah menggunakan masker yang dapat menyaring partikel udara berbahaya saat beraktivitas di luar ruangan. Masker N95 atau masker yang dilengkapi dengan filter udara dapat membantu mengurangi paparan terhadap polusi udara, terutama di wilayah dengan polusi tinggi.

2. Batasi Aktivitas di Luar Ruangan pada Jam-jam Sibuk

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/481/3025310/kualitas-udara-dki-jakarta-kian-memburuk-ini-hal-hal-yang-wajib-diperhatikan-9ACD7zoEF8.jpg
Kualitas Udara DKI Jakarta Kian Memburuk, Ini Hal-Hal yang Wajib Diperhatikan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement