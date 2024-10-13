Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah

JAKARTA - Polusi udara merupakan salah satu ancaman kesehatan yang semakin serius di berbagai wilayah, terutama di daerah perkotaan yang padat dengan aktivitas industri dan kendaraan bermotor.

Kualitas udara yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan hingga penyakit kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari dampak buruk polusi udara.

Menurut ahli di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Bekasi, seperti yang diungkapkan di situs pafibekasi.org, paparan polusi udara yang berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan dari polusi udara perlu menjadi perhatian utama.

Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dari paparan polusi udara:

1. Menggunakan Masker Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Salah satu langkah paling sederhana namun efektif adalah menggunakan masker yang dapat menyaring partikel udara berbahaya saat beraktivitas di luar ruangan. Masker N95 atau masker yang dilengkapi dengan filter udara dapat membantu mengurangi paparan terhadap polusi udara, terutama di wilayah dengan polusi tinggi.

2. Batasi Aktivitas di Luar Ruangan pada Jam-jam Sibuk