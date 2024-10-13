Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Meningkatkan Kesehatan Sistem Pencernaan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |21:50 WIB
5 Tips Meningkatkan Kesehatan Sistem Pencernaan
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Okezone-Sistem pencernaan yang sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sistem ini bertanggung jawab untuk memproses makanan dan minuman, menyerap nutrisi, serta membuang limbah dari tubuh.

Jika pencernaan terganggu, tubuh tidak akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik, dan hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari ketidaknyamanan hingga penyakit serius. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut ahli di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Nusantara di situs pafinusantara.org, menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat erat kaitannya dengan pola makan, aktivitas fisik, serta kebiasaan hidup yang baik. Berikut adalah lima tips yang dapat membantu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan Anda.

1. Konsumsi Makanan Berserat Tinggi

Makanan yang kaya serat sangat baik untuk pencernaan karena membantu memperlancar proses buang air besar dan mencegah sembelit. Sumber serat yang baik meliputi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Selain itu, serat juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, yang penting untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus.

Halaman:
1 2 3
      
