Park Hyatt Hadirkan Afternoon Tea Elegan dalam Masters of Food and Wine 2024

SEBAGAI bagian dari rangkaian Masters of Food and Wine 2024 yang sangat dinantikan, Park Hyatt Jakarta dengan bangga mempersembahkan pengalaman Afternoon Tea eksklusif bersama Pastry Chef Alessio Gallelli dari Park Hyatt Milan dan Morgane Rey, Champagne Master dari Henriot Champagne. Ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Masters of Food and Wine yang rutin dipersembahkan Park Hyatt Jakarta.

Sebastian Krack, Asisten Manajer Eksekutif (EAM) - Food and Beverages di Park Hyatt Jakarta mengungkap ini merupakan kedua kalinya Park Hyatt Jakarta menggelar Masters of Food and Wine dan memberikan kebahagiaan untuk pengunjung.

“Kami sangat gembira mengumumkan penyelenggaraan kedua acara Masters of Food and Wine," kata Sebastian Krack kala ditemui di Park Hyatt Jakarta.

Sebastian mengatakan acara Afternoon Tea yang digelar selama Jumat-Minggu, 11-13 Oktober 2024 ini begitu istimewa dan menyajikan hidangan spesial dari Chef Pastry Park Hyatt Milan, Italia, Alessio Gallelli.

Afternoon Tea Park Hyatt (Foto: MNC Media)

Chef Alessio membawa khusus menu pilihannya langsung dari Park Hyatt Milan yang terdiri dari menu savory and sweet. Acara ini juga dihadiri para pakar dari bidangnya masing-masing termasuk para Chef Michellin Star.

Sebastian mengatakan acara Afternoon Tea dari Masters of Food and Wine ini akan memberikan pengalaman bersantap yang istimewa.