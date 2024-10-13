Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Tren Minum Americano untuk Diet, Bolehkan Penderita GERD Minum Kopi?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |17:00 WIB
Viral Tren Minum Americano untuk Diet, Bolehkan Penderita GERD Minum Kopi?
Viral Tren Minum Americano untuk Diet (Foto: Freepik)
A
A
A

AMERICANO jadi salah satu varian minuman kopi favorit banyak orang termasuk di Indonesia. Rasanya yang kuat dan simple, harga terjangkau dan juga mudah ditemukan di berbagai kedai kopi membuat americano banyak dipilih jadi asupan kopi sehari-hari.

Selain nikmat, americano bagi sebagian orang ada yang dijadikan sebagai asupan di kala sedang berdiet. Contohnya seperti salah satu netizen pemilik akun TikTok, @nindyaptrri. Ia mengungkap minuman kopi americano sangat bagus dan bermanfaat untuk yang tengah menjalani program penurunan berat badan.

Maraknya tren ini tentu membuat publik penasaran dan tertarik ingin mencoba mengonsunsi americano untuk menurunkan berat badan. Namun, bagaimana dengan para penderita GERD? Amankah bila mengonsumsi kopi khususnya americano untuk program diet mereka?

Beberapa orang melaporkan bahwa beberapa makanan dan minuman, seperti kopi dan teh, memicu atau memperburuk gejala GERD. Dokter dan organisasi kesehatan juga biasanya merekomendasikan agar penderita GERD membatasi atau menghindari konsumsi minuman berkafein.

Namun, dari bukti ilmiah, tidak jelas apakah semua penderita GERD harus menghindari kopi dan teh. Melansir Medical News Today, Minggu (13/10/2024), studi tahun 2013 tentang efek kopi pada GERD menyatakan, "Pemanfaatan kopi sering kali tidak dianjurkan pada pasien GERD, meski pun hanya ada sedikit bukti yang menghubungkan konsumsi kopi dan kejadian GERD."

Beberapa penderita GERD melaporkan bahwa konsumsi minuman berkafein memperburuk gejala mereka, sementara yang lain menemukan bahwa minuman ini tidak memengaruhi gejala apa pun pada tubuhnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
