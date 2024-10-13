Tak Pernah Skip Sarapan Bergizi, Rahasia Cerdas Anak Jessica Iskandar

BELUM lama ini, Jessica Iskandar mengungkap perasaan bangganya kepada sang putra, El Barack yang mendapat nilai A untuk semua mata pelajaran di rapornya. Wanita yang akrab disapa Jedar ini pun mengungkap, apa rahasia di balik kecerdasan putranya itu.

Sebagai seorang ibu, Jedar selalu memastikan putranya, El Barack selalu sarapan dengan gizi lengkap sebelum berangkat sekolah. Sebab, sarapan menjadi makanan pertama yang masuk ke tubuh setelah berpuasa selama berjam-jam saat tidur semalaman.



Wanita yang akrab disapa Jedar ini pun memilih minuman susu dan sereal yang kaya akan serat, vitamin, mineral, karbohidrat, protein dan juga susu. Sebab, asupan gizi yang lengkap membantu tumbuh kembang anak lebih optimal.

"Ini gampang bikinnya dan gizinya sudah lengkap, jadi serat serat vitamin yang kadang kita itu susah dapat untuk dikonsumsi di pagi hari,” ujar Jedar kala ditemui dalam acara soft opening Enerland by Energen di FX Sudirman, Jakarta, belum lama ini.

“Nah apalagi sereal itu seratnya bagus ya. Jadi bisa membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi anak aku," sambungnya.

Apalagi saat ini, usia anak seperti El Barack punya berbagai macam aktivitas sepulang sekolah. Sehingga, menu sarapan bukan hanya makanan atau minuman yang mengenyangkan melainkan bergizi lengkap untuk menjadi modal awal untuk beraktivitas.