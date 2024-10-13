Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kenali 5 Tanda Kapan Harus Mengganti Sepatu Lari

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |22:00 WIB
Kenali 5 Tanda Kapan Harus Mengganti Sepatu Lari
Kenali 5 Tanda Kapan Harus Mengganti Sepatu Lari (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang menggemari olahraga lari, pria, wanita, tua atau pun muda. Secara kesehatan, berlari memang bermanfaat bagi kesehatan jantung, memperpanjang usia, dan meningkatkan kualitas tidur.

Hanya 10 menit berlari sudah cukup untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan meningkatkan suasana hati. Nah, rutin berolahraga lari, artinya harus paham betul soal sepatu lari.

Mengapa? Sebab, sepatu lari adalah aspek yang sangat penting untuk melindungi sendi, otot, dan mencegah cedera. Sepatu yang baik mengurangi stres pada sendi dan menyerap guncangan saat dipakai berlari.

Namun, jika sepatu sudah luntur, bantalannya juga bisa berkurang, hal itu bisa meningkatkan risiko cedera. Lalu, kapan sih sebetulnya  kira-kira kita sudah harus mengganti sepatu yang baru? Melansir dari Times of India, Minggu (13/10/2024) ini dia lima tanda-tandanya.

1. Nyeri sendi tanpa sebab: Nyeri sendi yang tidak jelas penyebabnya bisa jadi tanda bahwa sepatu lari Anda sudah tidak mendukung sendi dan otot dengan baik. Jika akhir-akhir ini sudah merasa nyeri sendi atau otot lelah, kemungkinan bantalan sepatu telah berkurang sehingga fungsinya tidak lagi optimal.

2. Lepuh: Jika  mulai mengalami lecet atau luka, ini bisa menjadi tanda bahwa sepatu sudah usang dan perlu diganti. Saat bantalan sepatu berkurang, kaki Anda cenderung lebih dekat dengan permukaan tanah, sehingga gesekan meningkat dan menyebabkan lecet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/629/3176606//rayanza-QyjE_large.jpg
4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/2/3176474//crystalin_runxperience_2025-JyON_large.jpeg
Crystalin RunXperience 2025 Sukses Gandeng Lebih Dari 8.000 Pelari, Hadirkan Pengalaman Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/194/3158669//viral-sni0_large.jpg
Viral Sepatu Favorit Jennie BLACKPINK hingga Selena Gomez Curi Perhatian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430//lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156250//strava-2v7z_large.jpg
Apa Itu Joki Strava yang Bisa Raih Rp300.000 Sekali Lari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153293//viral_bocah_ini_beli_sepatu_di_supermarket_eh_malah_dapat_sebelah_kanan_semua-RAJN_large.jpg
Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement