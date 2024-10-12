Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Riyuka Bunga Usai Operasi Plastik, Makin Cantik setelah Diselingkuhi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |03:04 WIB
Potret Terbaru Riyuka Bunga Usai Operasi Plastik, Makin Cantik setelah Diselingkuhi
Tampilan Terbaru Riyuka Bunga. (Foto: Instagram)
A
A
A

RIYUKA Bunga salah satu Tiktoker yang sempat menjadi perbincangan publik karena membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Heri Horeh. Kini, pernikahan yang sudah berjalan selama 10 tahun itu berada di ujung tanduk. 

Riyuka Bunga telah memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Heri Horeh. Di tengah prahara rumah tangganya dengan Heri Horeh, Riyuka lebih memilih untuk mempercantik diri. Dia belum lama ini menjalani operasi plastik di bagian hidung.

Tak disangka penampipan Riyuka Bunga makin terlihat cantik. Dia pun makin percaya diri memamerkan penampilan barunya. Seperti pada postingan terbarunya dia membuat sebuah video dengan gaya swag. Ibu satu anak ini tampil cantik dengan makeup tebal. Berikut ulasannya dari Instagram @ryukabunga. 

Efek diselingkuhi

Riyuka Bunga

Riyuka membuat video pasca diselingkuhi. Alih-alih depresi, ia justru mengubah penampilannya menjadi lebih cantik.

“Libra kalau diselingkuhin nangisnya cuma sebulan, sisanya naikin velue,” tulis Riyuka dalam keterangan videonya.

Tampil swag

Riyuka Bunga

Pada video tersebut, Riyuka tampil swag memakai crop tanktop dipadukan dengan celana motif. Dia juga menambahkan kupluk warna coklat. Ia berjoget dengan gayanya yang khas.

“Kok cantik banget sih kak,” ucap @fatin***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
