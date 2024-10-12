10.600 Pelari Antusias Ikuti Event Wondr Jakarta Running Festival 2024

EVENT wondr Jakarta Running Festival (JRF) 2024 resmi digelar pada 12-13 Oktober 2024 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Event lari hari pertama ini diikuti sekitar 10.600 pelari, yang terbagi dalam Taro Junior Dash, wondr 5K, Electrum 10K.

Dari pantauan MNC Portal, sekitar pukul 05.00 WIB, para peserta sudah mulai bersiap di garis ‘Start’ untuk bersiap lari. Mereka memakai baju dengan nuansa biru, dilengkapi dengan berbagai outfit masing-masing.

Event lari ini dimulai dengan waktu yang berbeda, untuk kategori wondr 5K dimulai pada pukul 05.30 WIB dan diikut. Kedua, kategori Electrum 10K dimulai pada pukul 05.45 WIB. Kemudian, kategori Taro Junior Dash yang diikuti oleh 600 peserta anak-anak dimulai pada pukul 06.00 WIB yang mencakup jarak 100m, 200m, dan 400m.

Sekitar pukul 06.30 WIB, para peserta sudah tiba di area garis finish. Mereka disambut meriah oleh para keluarga maupun kerabat yang memberi semangat. Event lari ini tidak hanya diikuti oleh para peserta yang sudah profesional. Tidak sedikit juga peserta ‘newbie’ yang baru pertama kali ikut event lari.

Salah satunya adalah Khansa peserta asal Jakarta yang mengaku baru pertama kali ikut event lari. Ia mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini.

Event wondr Jakarta Running Festival 2024. (Foto: Okezone/ Syifa Fauziah)

“Kalau aku pertama kali ikut race yang 5K ini, seneng banget ternyata banyak teman-teman yang baru ikutan gabung, suasanya juga ramai jadi makin semangat larinya,” ujar Khansa kepada MNC Portal saat ditemui di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Sebagai pelari pemula, tentu Khansa mengaku mengalami beberapa kendala. Namun dia bersyukur bisa melewati itu semua.