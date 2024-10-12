Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10.600 Pelari Antusias Ikuti Event Wondr Jakarta Running Festival 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |12:27 WIB
10.600 Pelari Antusias Ikuti Event Wondr Jakarta Running Festival 2024
Event wondr Jakarta Running Festival 2024. (Foto: Okezone/ Syifa Fauziah)
A
A
A

EVENT wondr Jakarta Running Festival (JRF) 2024 resmi digelar pada 12-13 Oktober 2024 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Event lari hari pertama ini diikuti sekitar 10.600 pelari, yang terbagi dalam Taro Junior Dash, wondr 5K, Electrum 10K.

Dari pantauan MNC Portal, sekitar pukul 05.00 WIB, para peserta sudah mulai bersiap di garis ‘Start’ untuk bersiap lari. Mereka memakai baju dengan nuansa biru, dilengkapi dengan berbagai outfit masing-masing. 

Event lari ini dimulai dengan waktu yang berbeda, untuk kategori wondr 5K dimulai pada pukul 05.30 WIB dan diikut. Kedua, kategori Electrum 10K dimulai pada pukul 05.45 WIB. Kemudian, kategori Taro Junior Dash yang diikuti oleh 600 peserta anak-anak dimulai pada pukul 06.00 WIB yang mencakup jarak 100m, 200m, dan 400m.

Sekitar pukul 06.30 WIB, para peserta sudah tiba di area garis finish. Mereka disambut meriah oleh para keluarga maupun kerabat yang memberi semangat. Event lari ini tidak hanya diikuti oleh para peserta yang sudah profesional. Tidak sedikit juga peserta ‘newbie’ yang baru pertama kali ikut event lari. 

Salah satunya adalah Khansa peserta asal Jakarta yang mengaku baru pertama kali ikut event lari. Ia mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini.

Event wondr Jakarta Running Festival 2024. (Foto: Okezone/ Syifa Fauziah)
Event wondr Jakarta Running Festival 2024. (Foto: Okezone/ Syifa Fauziah)

“Kalau aku pertama kali ikut race yang 5K ini, seneng banget ternyata banyak teman-teman yang baru ikutan gabung, suasanya juga ramai jadi makin semangat larinya,” ujar Khansa kepada MNC Portal saat ditemui di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/10/2024). 

Sebagai pelari pemula, tentu Khansa mengaku mengalami beberapa kendala. Namun dia bersyukur bisa melewati itu semua. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/612/3145518/lari-VPKr_large.jpg
Daftar 4 Event Lari 2025, Cocok Buat Gen Z yang Hobi Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/612/3131410/alasan_mengapa_olahraga_lari_sedang_naik_daun_salah_satunya_karena_murah-TAUr_large.jpg
Alasan Mengapa Olahraga Lari Sedang Naik Daun, Salah Satunya karena Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/611/3093316/gen_z_hobi_lari_lakukan_5_hal_ini_agar_kulit_wajah_tetap_sehat_dan_glowing-wUOm_large.jpg
Gen Z Hobi Lari, Lakukan 5 Hal Ini agar Kulit Wajah Tetap Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/612/3073795/event_wondr_jakarta_running_festival_2024-LGa3_large.jpg
Momen Peserta Lari Wondr Jakarta Running Festival 2024 Pakai Kostum Unicorn saat Race
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067671/usung_kids_category_ajang_ini_buktikan_lari_bagian_dari_gaya_hidup-Rpil_large.jpg
Usung Kids Category, Ajang Ini Buktikan Lari Bagian dari Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/612/3034021/sandiaga_uno-Byu6_large.jpeg
2.500 Tiket Run for Independence Day 2024 Terjual Habis, Sandiaga Uno: Sampai Jumpa di 18 Agustus!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement