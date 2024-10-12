Zodiak Selalu Mengatakan Apa Adanya (Foto: Freepik)
BEBERAPA tanda zodiak dikenal karena kejujuran dan keberanian mereka dalam berbicara. Tipe orang sering kali tidak ragu untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan terbuka, bahkan jika itu berarti menyinggung orang lain.
Keberanian ini bisa menjadi kekuatan dalam kelompok pertemanan dan di tempat kerja. Mengutip Bustle, Minggu (13/10/2024) berikut empat zodiak yang terkenal dengan sifat berbicara apa adanya.
- Aries: Terkenal impulsif dan tidak ragu untuk mengungkapkan pikirannya dengan cepat dan ceplas-ceplos. Apalagi si Aries sering menjadi pemimpin dalam kelompok, baik dalam pertemanan maupun karier. Mereka lebih suka menyelesaikan masalah secara langsung daripada membiarkannya menggantung. Ini membuat mereka efektif dalam komunikasi dan sering kali mengambil inisiatif dalam membuat rencana.