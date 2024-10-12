Rentan Emosi, 4 Zodiak Ini Gampang Banget Marah

TIAP zodiak memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara mereka bereaksi terhadap situasi tertentu.

Beberapa tanda zodiak cenderung lebih mudah marah karena sifat temperamental, manajemen stres, dan cara mereka mengekspresikan emosi. Berikut adalah beberapa zodiak yang secara astrologi disebut paling gampang marah, sebagaimana dilansir dari Times of India, Minggu (13/10/2024)

Aries: Orang Aries dikenal sebagai individu yang bersemangat dan energik. Namun, sifat impulsif mereka seringkali membuat mereka mudah tersinggung, terutama ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Frustrasi bisa muncul dengan cepat dalam situasi yang menegangkan, membuat Aries rentan terhadap kemarahan.