HOME WOMEN HEALTH

SPECIAL REPORT: Waspada Cuaca Ekstrem Melanda Indonesia

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |09:36 WIB
SPECIAL REPORT: Waspada Cuaca Ekstrem Melanda Indonesia
SPECIAL REPORT: Waspada Cuaca Ekstrem Melanda Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem sepekan ke depan. Cuaca ekstrem yang terjadi yakni hujan dengan intensitas lebat dan angin kencang akan melanda Indonesia.

Cuaca ini akan melanda 25 wilayah Indonesia hingga 17 Oktober mendatang. Secara umum, fenomena ini merupakan peralihan musim atau musim pancaroba sehingga menimbulkan potensi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang.

"Hujan di periode ini sering kali bersifat lokal dan tidak merata, dengan intensitas yang bervariasi antara sedang hingga lebat dalam durasi singkat," tulis BMKG melalui akun Instagram @infobmkg.

SPECIAL REPORT: Waspada Cuaca Ektrem Melanda Indonesia (Foto: MPI)
SPECIAL REPORT: Waspada Cuaca Ektrem Melanda Indonesia (Foto: MPI)

Selama peralihan musim ini, kondisi atmosfer cenderung menjadi labil dibanding musim kemarau, sehingga meningkatkan potensi terbentuknya awan konvektif seperti Cumulonimbus (CB). Awan-awan ini bisa memicu cuaca ekstrem, seperti petir, angin kencang, bahkan hujan es di wilayah dan pada kondisi tertentu.

"Masyarakat diimbau untuk tetap waspada menghadapi cuaca yang terik dan potensi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan. Hujan dengan intensitas tinggi bisa terjadi kapan saja dan mungkin disertai petir serta angin kencang," tulis BMKG.

Berikut Wilayah yang berpotensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang:

Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kep. Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Kep. Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Benten
Jawa Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Papua Barat Daya
Papua Barat
Papua Pegunungan
Papua Selatan


Wilayah berpotensi angin kencang


Aceh 
Sumatera Utara 
Sumatera Barat
Lampung
Jawa Barat
Yogyakarta
NTT
Sulawesi Selatan
Papua Selatan

 

