SPECIAL REPORT: Waspada Cuaca Ekstrem Melanda Indonesia

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem sepekan ke depan. Cuaca ekstrem yang terjadi yakni hujan dengan intensitas lebat dan angin kencang akan melanda Indonesia.

Cuaca ini akan melanda 25 wilayah Indonesia hingga 17 Oktober mendatang. Secara umum, fenomena ini merupakan peralihan musim atau musim pancaroba sehingga menimbulkan potensi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang.

"Hujan di periode ini sering kali bersifat lokal dan tidak merata, dengan intensitas yang bervariasi antara sedang hingga lebat dalam durasi singkat," tulis BMKG melalui akun Instagram @infobmkg.

SPECIAL REPORT: Waspada Cuaca Ektrem Melanda Indonesia (Foto: MPI)

Selama peralihan musim ini, kondisi atmosfer cenderung menjadi labil dibanding musim kemarau, sehingga meningkatkan potensi terbentuknya awan konvektif seperti Cumulonimbus (CB). Awan-awan ini bisa memicu cuaca ekstrem, seperti petir, angin kencang, bahkan hujan es di wilayah dan pada kondisi tertentu.

"Masyarakat diimbau untuk tetap waspada menghadapi cuaca yang terik dan potensi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan. Hujan dengan intensitas tinggi bisa terjadi kapan saja dan mungkin disertai petir serta angin kencang," tulis BMKG.

Berikut Wilayah yang berpotensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang:

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Kep. Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Kep. Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Benten

Jawa Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara

Papua Barat Daya

Papua Barat

Papua Pegunungan

Papua Selatan



Wilayah berpotensi angin kencang



Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Lampung

Jawa Barat

Yogyakarta

NTT

Sulawesi Selatan

Papua Selatan