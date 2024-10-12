Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Riwayat Pendidikan dr Alfan Asyhar Dokter Resmi Timnas Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |13:53 WIB
Riwayat Pendidikan dr Alfan Asyhar Dokter Resmi Timnas Indonesia
riwayat pendidikan dr Alfan Asyhar dokter resmi Timnas Indonesia (Foto: Istimewa)
A
A
A

RIWAYAT pendidikan dr Alfan Asyhar dokter resmi Timnas Indonesia menarik untuk dikulik. Apalagi, dia dipercayai untuk menjaga kesehatan para pemain Timnas Indonesia. 
Beberapa penasaran mengenai sosoknya hingga latar belakang pendidikannya yang membuatnya terpilih sebagai dokter resmi Timnas Indonesia. Lantas dr Alfan Asyhar lulusan apa? 
Ternyata riwayat pendidikan dr Alfan Asyhar dokter resmi Timnas Indonesia cukup mentereng. 
Dalam laman Linkedin, dia merupakan lulusan kedokteran dari Universitas Islam Indonesia. 
Selain itu dalam tugasnya ini, dr Alfian Asyhar harus menjaga stamina dan kebugaran dari pemain Timnas Indonesia.
Sementara itu, pria yang biasa disapa Dokter Al itu mengungkapkan, orang tuanya sangat khawatir ketika  menjadi pesepakbola profesional belum semenjajikan seperti sekarang.
Oleh karena itu, ayahnya menilai profesi sebagai pesepakbola belum dapat dijadikan sandaran untuk jaminan hidup ke depan. Namun, memang dalam prosesnya Alfan masih tetap dapat bermain bola semasa sekolah dengan tetap diseimbangkan bersamaan sekolahnya.
Kecintaannya terhadap si kulit bundar membuatnya tidak ingin berjauh-jauhan jarak sekalipun tidak menjadi pesepakbola. Ketika memutuskan menjadi seorang dokter dia pun memilih yang kaitannya dekat dengan sepak bola. “Saya merintis karir sejak 2011 sebagai dokter tim sepak bola,” ungkapnya.

 

Pada tahun tersebut Alfan langsung dipercaya menjadi dokter Timnas Senior pada saat itu. Hampir selama 13 tahun berkarir ilmu kedokterannya diabdikan untuk berbagai tim sepak bola dan juga Timnas Indonesia. 
Sementara itu,tugas sebagai dokter tidak hanya bertindak saat pemain cedera, tetapi juga melakukan assesment kesehatan kepada para pemain sebelum bertanding. Selain itu, dokter juga berperan dalam mengontrol kesehatan sehari-hari para pemain agar dapat bermain secara maksimal.
Selain itu, dokter tim bola juga melakukan observasi, analisis, dan rekomendasi program pencegahan cedera, baik pada pemain dan juga pada manajemen ketika mengalami cedera.


 

(Rina Anggraeni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
